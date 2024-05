Uchádzači sa stále môžu prihlásiť do dobrovoľnej vojenskej prípravy, informuje hovorca Ozbrojených síl

Uchádzači sa stále môžu prihlásiť do dobrovoľnej vojenskej prípravy. O prebiehajúcom prijímacom konaní informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

Výcvik trvá 11 týždňov

Ako spresnil, záujemcovia majú necelé dva týždne možnosť podať prihlášku pre zaradenie do dobrovoľnej vojenskej prípravy. Keď splnia kompletné podmienky a po úspešnom prijímacom konaní sa uchádzači budú počas 11 týždňov výcviku učiť a zdokonaľovať v práci v tíme, v zvládaní stresových situácií a naučia sa základy vojenskej taktiky a streľby.

OS SR priblížili, že uchádzači dostanú potrebný materiál, bezplatné ubytovanie a stravu. „Získajú základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Počas celej doby výcviku majú zabezpečené zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie,“ priblížili ozbrojené sily s tým, že prihlásiť sa môžu absolventi strednej školy, ale tiež tí, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Vyplatia im finančný príspevok

„Počas jednorazového výcviku dostanú uchádzači za každý predchádzajúci absolvovaný mesiac po častiach vyplatený finančný príspevok vo výške 1 452 eur v čistom,“ dodali OS SR.

Výcvik začína 8. júla a prebiehať bude v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Po úspešnom absolvovaní výcviku a zložení vojenskej prísahy, budú absolventi povýšení do hodnosti vojak druhého stupňa a zaraďovaní do záloh. OS SR informovali aj o možnosti vstupu do aktívnych záloh. Všetky informácie uchádzači nájdu na budemvojak.sk.