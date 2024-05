Výroba izraelských dronov aj na Slovensku? Zbrojovka Elbit Systems je otvorená spolupráci

Na nedávnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB v bratislavskej Inchebe boli prezentované moderné drony od izraelskej spoločnosti Elbit Systems, o ktoré prejavilo záujem aj Slovensko. Zbrojovka je pripravená spolupracovať so slovenskými partnermi, ako je ZTS Špeciál, na výrobe a údržbe týchto bezpilotných lietajúcich prostriedkov priamo v Dubnici nad Váhom. Táto spolupráca by umožnila Slovensku fungovať nezávisle od hlavného dodávateľa.

Bezposádkové lietajúce prostriedky (BLP) sa v súčasnosti stávajú nevyhnutnosťou, a to nielen v ozbrojených silách, ale predstavujú tiež obrovskú pomoc pri záchranných misiách. Tieto technologické zázraky sme mohli spoznať naživo na IDEB Defence & Security – Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky, ktorý sa konal v uplynulých dňoch v bratislavskej Inchebe.

Skylark a Hermes: Technologické skvosty prezentované v Bratislave

Lídrom vo vývoji a výrobe týchto pokročilých technológií je Elbit Systems. Izraelská zbrojovka predstavila na veľtrhu IDEB v stánku ZTS Špeciál modely Hermes 900 a Skylark I-eVTOL. Tento elektronický dron reprezentuje technologický pokrok v oblasti bezpilotných lietajúcich prostriedkov.

Drony Skylark od spoločnosti Elbit systems sú navrhnuté pre prieskumné misie. Ako bolo spomenuté vyššie, Skylark I-eVTOL je vybavený elektrickým pohonom a schopnosťou vertikálneho štartu a pristátia (VTOL), čo umožňuje jeho nasadenie v obmedzených priestoroch alebo mestskom prostredí. Tento model je tichý, autonómny a ideálny pre sledovacie úlohy. Podľa Omera Franka, riaditeľa obchodného rozvoja a marketingu Elbit Systems, je Skylark I využívaný aj na Slovensku. „Riešenia ako Skylark a Skystriker sú ideálnym riešením pre malé armády ako je slovenská, pretože majú viaceré využitia a sú využívané celosvetovo, zároveňsú bestsellerom, pretože sú ľahko zakomponovateľné do armády,“ hovorí Frank.

Drony Skystriker patria medzi jedny z najpokročilejších kamikadze dronov, ktoré sú navrhnuté na presné údery na nepriateľské ciele. Tento dron je schopný autonómneho letu a môže byť nasadený na misie, kde je potrebná rýchla a presná likvidácia cieľa. Skystriker kombinuje rýchlosť a manévrovateľnosť s výkonnými senzorovými a navigačnými systémami, čo z neho robí cenný nástroj v moderných bojových operáciách.

Hermes: Viacúčelové drony s dlhou výdržou

Hermes drony sú známe svojou dlhou výdržou a širokým spektrom využitia. Model Hermes 450 je najpredávanejším dronom NATO triedy II, využívaný na prieskumné, sledovacie a retranslačno-komunikačné úlohy. Hermes 900, známy aj ako Kochav (Hviezda), má výdrž až 30 hodín a je určený na spravodajstvo, prieskum a sledovanie cieľov. Hermes 900 Starliner je jediný dron na svete s úplnou certifikáciou pre civilné lety.

Využitie dronov v záchranných misiách

Frank tiež vyzdvihol široké možnosti využitia dronov, ktoré presahujú vojenské operácie. „Niektorým armádam trvá dlhšie, kým začnú využívať drony, pretože ich štruktúra ešte nie je prispôsobená na ich začlenenie do operácií. Je pre nich úplne jasné, aké využitie má tank alebo útočné pušky, ale dron je potrevné analyzovať a prispôsobiť potrebám krajiny. Drony napomáhajú aj civilnému využitiu, dokážu vypátrať nezvestných ľudí pri záplavách, zemetraseniach, v lesoch alebo zadymených oblastiach a podobne,“ uviedol Frank. Príkladom je Hermes 900, ktorý bol nasadený počas záchrannej misii v Brazílii, kde počas 24-hodinového letu pomohol zachrániť 36 ľudí postihnutých záplavami.

Foto: Elbit Systems

Výroba pokročilých izraelských dronov aj na Slovensku?

Spoločnosť Elbit Systems bola založená v roku 1966 a dnes sa môže pochváliť širokým portfóliom dronov všetkých tried NATO (I. do 150 kg, II. do 600 kg a III. nad 600 kg). Tieto bezposádkové lietajúce riešenia tvoria nielen jeden z pilierov Izraelských obranných síl, ale slúžia aj v niekoľkých desiatkach armád a bezpečnostných zložiek po celom svete. „Všetky bezposádkové letecké riešenia spoločnosti Elbit sú overené v boji a dodávajú sa viac ako 50 zákazníkom po celom svete vrátane členskýchu krajín NATO. Až 80 percent dronov izraelského letectva je od spoločnosti Elbit,“ hovorí Omer Frank.

Ako bolo spomenuté vyššie, tieto pokročilé drony by podľa Franka mohli predstavovať ideálne riešenie aj pre slovenské ozbrojené sily: „Slovensko má pomerne malú armádu a málo skúseností s prevádzkou BLP, preto je rozumné zvoliť riešenie, ktoré bude efektívne z hľadiska pracovnej sily, ušetrí náklady na prevádzku i údržbu a ponúkne čo najširšie možnosti na viacúčelové využívanie svojich bezposádkových prostriedkov. BLP spoločnosti Elbit Systems by umožnili slovenskej armáde využívať tých istých ľudí na prevádzku a údržbu dronov typu Skylark a Skystriker, ako aj dronov z portfólia Hermes, vysvetľuje Omer Frank. Znamená to, že z tej istej riadiacej stanice, s použitím tej istej komunikačnej techniky a odpaľovacieho zariadenia môže ten istý vojak riadiť Skylark alebo Skystriker a to isté platí pre Hermes 450 a 900.

Táto významná izraelská zbrojovka je navyše otvorená spolupráci so Slovenskom a diskutuje s dubnickým holdingom ZTS Špeciál o tom, akoby v budúcnosti mohla vyzerať spolupráca Slovenska a Elbit Systems v prípade záujmu o využívanie izraelských dronov v slovenskej armáde. „V prípade spolupráce môžeme hovoriť o vytvorení samostatnej výroby, operačných staníc či stredísk na prípadnú opravu zariadení na Slovensku., aby krajina dokázala fungovať samostatne a nebola závislá na dodávateľskej krajine,“ hovorí Frank. Spolupráca so ZTS Špeciál a ďalšími slovenskými partnermi by tak umožnila vytvorenie nezávislej výroby a údržby týchto technológií aj na Slovensku.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Elbit Systems