ÚBOK obvinil za korupciu 31 fyzických osôb, boli medzi nimi aj verejní funkcionári

Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ÚBOK) obvinil v roku 2025 za závažnú korupčnú trestnú činnosť 31 fyzických osôb a tri právnické osoby. Medzi osobami, ktoré vyšetrovatelia ÚBOK obvinili, boli aj tie, ktoré v čase spáchania skutku alebo v čase vznesenia obvinenia zastávali verejné funkcie, vrátane volených verejných funkcionárov. Napríklad to bol aktívny starosta, rovnako tak bolo vznesené obvinenie za podplácanie bývalého štátneho tajomníka.
„Tieto prípady jasne dokazujú, že polícia postupuje nestranne a dôsledne voči každému bez rozdielu na stupeň verejnej moci, ale aj tam, kde korupcia priamo zasahuje do života občanov a sa ho bezprostredne dotýka,“ uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Rozsiahle vyšetrovanie
V roku 2025 ÚBOK viedol aj rozsiahle vyšetrovanie zamerané na rozloženie zločineckej skupiny pôsobiacej na východnom Slovensku. V rámci tohto prípadu boli stíhané nielen násilné trestné činy, ale aj závažná korupčná trestná činnosť. Obvinenie bolo v tejto veci vznesené aj aktívnemu príslušníkovi Policajného zboru.
V priebehu vyšetrovania doposiaľ zaistili majetok v celkovej hodnote približne 3 300 000 eur. Úrad boja proti organizovanej kriminalite v roku 2025 zadokumentoval žiadané úplatky v celkovej výške 924 820 eur. Aktuálne realizuje rozsiahlu policajnú akciu zameranú na páchateľov korupčnej trestnej činnosti, ktorá prebieha od utorka.
„Počas akcie bolo zadržaných niekoľko osôb. Na základe vykonaných procesných úkonov bolo vznesené obvinenie primárovi jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch za pokračujúci trestný čin prijímania úplatku, a to celkovo za deväť skutkov. Zároveň bolo vznesené obvinenie ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania,“ uviedol Hájek.
Žilinkovo vyjadrenie
Tlačová správa k výsledkom práce ÚBOK prišla po tom, čo generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu na tlačovej konferencii povedal, že stav boja proti korupcii na Slovensku je katastrofálny. Ako konkretizoval, v roku 2025 je o 70 percent menej odstíhaných osôb než v roku 2024 a o 67 percent menej obžalovaných. V porovnaní s rokom 2023 je ten pokles o 56 percent pri odstíhaných a 40 percent pri obžalovaných.
„Musím povedať, že táto štatistika nevyjadruje nejaký kontinuálny priebežný trend znižovania počtu korupčnej trestnej činnosti. To je jednoducho skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak. Ten skok nemôže byť 70 percent,“ povedal. Podľa neho ide o žalostné výsledky.
„Experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmeny organizačnej štruktúry orgánov Policajného zboru sa nevydarili,“ kritizoval. Generálna prokuratúra tieto informácie predkladá do podkladov k príprave správy o stave právneho štátu. Premiér Robert Fico Žilinku žiadal o prehodnotenie, pretože podľa neho ide o politické konštatovania, ktoré poškodzujú Slovensko. Žilinka však povedal, že trvá „na každom jednom fakte a písmene, ktoré je v stanovisku Generálnej prokuratúry SR uvedené„.