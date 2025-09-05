Týždenný súhrn dôležitých správ 05.09.2025 05. 09. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová. Foto: Archívne, SITA/Jana Birošová Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Machala a Šimkovičová sa podľa Jaurovej zľakli trestného oznámenia, o pravosti busty musia rozhodovať odborníci Súvisiaci článok: Aký šofér, taký klamár, vysmieva sa Šimečka šéfovi SIS. V minulosti pritom sám skončil s autom v plote. Tu sú bizarné detaily! Súvisiaci článok: Z pustnúceho parku vznikla zoologická záhrada, dnes v nej žije vyše 500 zvierat a 130 druhov – FOTO Súvisiaci článok: Náhle úmrtie bývalej lyžiarky. Povedala, že bude meškať, neskôr ju našli v bezvedomí Súvisiaci článok: Cestujúci utekali z horiaceho autobusu na diaľnici Súvisiaci článok: Dara Rolins bola ako Beyoncé, v Penthouse za 62 000 eur za noc – VIDEO, FOTO Súvisiaci článok: Pri Putinovom paláci horí les, spôsobili ho drony Súvisiaci článok: 11 mýtov o dôchodkoch. Siedmy odpovedá na otázku, či na aspoň minimálny stačí odpracovať 15 rokov Súvisiaci článok: Vo veku 77 rokov zomrel český herec Karel Gult, ktorý sa v seriáli Sanitka zviditeľnil rolou lekára Súvisiaci článok: Investor chce stavať Kúpeľný dom vo Vysokých Tatrách, stavebné povolenie už má Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Calzona: Duda obetoval voľný čas, aby sa čo najlepšie pripravil na Nemcov. Je to obrovsky pozitívne - VIDEO Ondrej Kašša Revolučný liek na depresiu z halucinogénnych húb: Pacienti môžu vidieť vône a počuť farby - ROZHOVOR Natália Kolná Nezávislé médiá potvrdili mená viac ako 125-tisíc vojakov zabitých na Ukrajine Tamara Ponomarova Týždenný súhrn dôležitých správ 05.09.2025 Nájmy v univerzitných mestách stúpli, odborníčka odporúča vysokoškolákom sporenie alebo investovanie Slávka Ambrová Strelec Strelec mal prsty v oboch góloch. Hlavná je nula vzadu a tri body v tabuľky, myslí si - VIDEO Peter Mráz Calzona: Duda obetoval voľný čas, aby sa čo najlepšie pripravil na Nemcov. Je to obrovsky pozitívne - VIDEO Revolučný liek na depresiu z halucinogénnych húb: Pacienti môžu vidieť vône a počuť farby - ROZHOVOR Nezávislé médiá potvrdili mená viac ako 125-tisíc vojakov zabitých na Ukrajine Týždenný súhrn dôležitých správ 05.09.2025 Nájmy v univerzitných mestách stúpli, odborníčka odporúča vysokoškolákom sporenie alebo investovanie Strelec Strelec mal prsty v oboch góloch. Hlavná je nula vzadu a tri body v tabuľky, myslí si - VIDEO