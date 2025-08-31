Cestujúci utekali z horiaceho autobusu na diaľnici

Premávku na diaľničnom okruhu v Prahe v smere na letisko v zablokoval v nedeľu popoludní požiar autobusu. Cestujúci sa evakuovali. Záchranári uviedli, že vodič sa nadýchal splodín. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Ide o požiar celého autobusu, hasíme pomocou troch prúdov,“ uviedol po 17. hodine hovorca hasičov Miroslav Řezáč. Podľa hasičov sa evakuovali dve desiatky pasažierov, záchranári na sieti X neskôr spresnili, že išlo o šestnásť ľudí. „Teraz máme v starostlivosti vodiča autobusu, ktorý sa ľahko nadýchal splodín horenia, je mimo ohrozenia života,“ doplnili.
Na okruhu sa vytvorila kolóna, uviedol server dopravniinfo.cz. Podľa polície bola trojkilometrová. Krátko pred 18. hodinou premávku v smere na letisko v jednom pruhu obnovili.