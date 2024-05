Týždeň očami Pavla Urbana: Šutaj Eštok to nebude mať ľahké. Smer aj SNS mu budú klásť polená pod nohy

Konečne sme sa dozvedeli kto bude nástupcom Petra Pellegriniho na čele strany Hlas-SD. Je ním Matúš Šutaj Eštok, ktorý bol pomerne neznámou osobou až do zasadnutia si do kresla ministra vnútra. Isté je, že to nebude mať ľahké, lebo Smer-SD, a predovšetkým SNS, by radi prekomponovali posty vo vládnom zoskupení, samozrejme aby ich viac získali na úkor Hlasu-SD.

Dvaja kandidáti na post predsedu

Pravdou je, že mladý líder pomerne úspešnej, tiež mladej strany na slovenskej politickej scéne môže osloviť nových voličov.

Určite sa ťažko rozhodovalo, koho postaviť do tejto dôležitej funkcie, lebo po zvolení Pellegriniho za prezidenta sa na Hlas-SD už začali tiché útoky. V hre boli údajne mená – Šutaj Eštok a dlhoročný spolupracovník Roberta Fica, minister práce Erik Tomáš.

Vzhľadom na dlhodobé väzby Tomáša na lídra Smeru-SD sa u niektorých analytikov zjavili obavy, že by stranu znovu priviedol do náručia Roberta Fica a preto je Šutaj Eštok vraj pre Hlas-SD lepšou voľbou. Či aj pre Slovensko, to ešte uvidíme.

Podarí sa mu zachovať stranu celistvú?

Je verejným tajomstvom, že vo vedení Smeru-SD určite nie sú spokojní s pomerne vysokými preferenciami Hlasu-SD, lebo im určite nevyhovuje mať ďalšiu silnú stranu na ľavom politickom spektre.

Dohoda, že Pellegrini bude prezidentom, by im mala pomôcť svojho koaličného súpera natoľko oslabiť, aby jednoducho jeho členská základňa znovu začala uvažovať o návrate pod krídla lídra, ktorí viacerých z nich priviedol na politické výslnie.

Šutaj Eštok by tomu mal určite zabrániť, ale či sa mu to podarí ešte uvidíme. Jeho prvé činy a vyjadrenia po zvolení do funkcie ministra ukázali, že sa chce asi pobiť o voličov, lebo spôsob vystupovania vo verejnosti sa viac podobal Ficovi ako Pellegrinimu.

Asi si uvedomil, že v súčasnosti si ťažko zachová terajších a ešte ťažšie získa nových priaznivcov, ak bude vystupovať ako jeho mentor, ktorý si teraz zasadne do prezidentského kresla. Zvolil razantnejšie vystupovanie, z čoho určite v Smere-SD nie sú najšťastnejší.

Obava, že by sa niektorí prívrženci mohli otočiť k Hlasu-SD je iste reálna, lebo nie všetkým zodpovedá slovník premiéra a radšej si zvolia niekoho, kto je tiež dostatočne razantný, ale predsa jeho kroky nebudú ešte viac vytvárať traumu v spoločnosti.

Otázne je však, či tak vlastne aj neodpúta tých, ktorým zodpovedal doterajší nemastný-neslaný spôsob politiky Hlasu-SD, keď na verejnosti boli akoby protiváhou tých, ktorí rozduchujú vášne v spoločnosti.

Danko tiež nebude spať

Svoju šancu vidí aj líder národniarov Andrej Danko, ktorému doteraz jeho výmysly, aj za podpory Fica, prechádzali v koalícii v rámci zachovania jej stability.

Najtvrdším orieškom určite bude voľba nového predsedu parlamentu, ktorá sa sústavne odkladá. Je to Dankova srdcovka, lebo už od dohody, že Pellegrini bude kandidátom v prezidentských voľbách, znovu videl seba v čele zákonodarného zboru. Sústavne sa to snažil naznačiť, ale Hlas-SD jasne povedal, že sa žiadna koaličná zmluva otvárať nebude.

O týchto problémoch hovorila aj podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková. „Andrej Danko dnes nevie, či chce byť poslanec europarlamentu alebo chce byť predseda Národnej rady, alebo či chce ďalšie ministerstvo, takže každý deň robíme s nejakým iným scenárom,“ skonštatovala v Ta3. Samozrejme potvrdila, že neustúpia od návrhu, aby bol Richard Raši novým predsedom parlamentu.

Z uvedeného vidno, že skutočný boj o posty v krajine sa iba začína a všetci v koalícii musia zápasiť s nepredvídateľným predsedom SNS. Zaujímavé bude sledovať, ako sa to skončí.

Na záver sa ešte vrátim k novému predsedovi Hlasu-SD. Šutaj Eštok bol do tejto funkcie navrhnutý na žiadosť doterajšieho predsedu Pellegriniho. Počkajme si, čo urobia členovia vedenia strany.

Neviem, či všetkým bude po srsti počúvať mladého lídra, lebo predsa niektorí majú za sebou oveľa bohatšiu politickú kariéru. Samozrejme na začiatku mu budú všetci prisahať vernosť, ale čas ukáže ako sa bude situácia v strane vyvíjať. Možno niečo naznačia aj najbližšie voľby do europarlamentu.