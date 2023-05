Týždeň očami Pavla Urbana: Kočnera neodsúdili. Fico zrazu chváli sudcov, ale iba nedávno na nich nadával

Súd rozhodol, že nie je dostatok dôkazov, aby Mariána Kočnera odsúdil za objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Samozrejme, veľkú radosť má z toho predseda Smeru-SD Robert Fico, lebo ho médiá často spájali s týmto kontroverzným podnikateľom.

Na verejnosti sa objavila informácia, že Smer-SD chce po prípadnom víťazstve vo voľbách zmeniť Ústavu SR, aby sa prezident republiky volil v parlamente. Fico to síce poprel, ale dá sa mu veriť?

Kočner je nevinný a sudcovia sú zrazu dobrí

Špecializovaný trestný súd rozhodol, že Kočnera neodsúdi v súvislosti s vraždou Kuciaka. Na reakcie verejnosti nebolo treba dlho čakať. Väčšinou šlo o sklamanie z verdiktu alebo až o rozhorčenie. Tešil sa, samozrejme, samotný Kočner, ktorý síce sedí v base za iný trestný čin, ale aj Smer-SD a určitým spôsobom aj jeho odštiepenci Hlas-SD.

Robert Fico možno aj otvoril šampanské, keď počul novinku zo špecializovaného súdu. Vo svojej reakcii konštatoval, že ak by vraj boli dostatočné dôkazy proti Kočnerovi, súd by ho odsúdil. Samozrejme, znovu sa posťažoval, že vražda novinára bola zneužitá na politické ciele v rokoch 2018 a 2020. Stálo ho to premiérskeho kresla a porážky vo voľbách. Zrazu dôveruje súdom, ale doteraz to bolo inak.

Pozrime sa na rok 2021 a rozsudok o vinne bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. „Je neuveriteľné, ako svojvoľne sudkyňa rozhodovala. Stále odmietala vykonávanie dôkazov v prospech Dušana Kováčika,“ tvrdil Fico po vynesení rozsudku o vine. Porovnal to s procesmi z 50. rokov minulého storočia. „Tento proces, vedený sudkyňou Záleskou (Pamelou, pozn.red.), bol ešte horší,“ skonštatoval. Poslanci Smeru dokonca avizovali, že na sudkyňu podajú trestné oznámenie.

Takto vidí nezávislé súdnictvo predseda Smeru-SD. Keď je jeho človek odsúdený, tak je to politický proces, teraz keď je druhý oslobodený, tak súd rozhodol podľa dôkazov.

Poznám niektoré krajiny na Balkáne a vo východnej Európe, kde sudcovia čakajú na povel z hora ako majú rozhodnúť. Verím, že by si to prial aj Fico. Políciu a niektorých prokurátorov sa mu počas jeho vlády ako tak podarilo dostať pod kontrolu. Určite, že by sa tešil, aby trestnoprávnej mašinérii mohol úplne riadiť on osobne.

Rozhodnutie špecializovaného súdu ešte nie je právoplatné a možno Najvyšší súd SR rozhodne inak. Fico sa tomu určite nebude veľmi tešiť, ale to už bude po voľbách a v prípade jeho úspechu mu to možno už bude jedno. Dôležité je, aby mal teraz tromf v rukách, ktorý bude môcť na každom mítingu ukazovať.

Fico by vraj znovu chcel byť prezidentom

Na verejnosť prenikli informácie, že Smer-SD chce po prípadnom víťazstve v parlamentných voľbách zmeniť ústavu, aby sa prezident volil v parlamente a nie všeľudovým hlasovaním. Všetci dobre vieme, prečo sa o to snažia. Ich líder určite ešte stále nemôže zabudnúť na rok 2014, keď ho v prezidentským voľbách porazil Andrej Kiska a nezískal tak jediný honor, ktorý mu v zbierke chýba. K tomu patrí aj možnosť udeľovať milosť. V jeho prípade pravdepodobne pri jeho ľuďoch.

Neprekvapilo by ma, keby táto snaha bola aj realitou, ale neviem, s kým by to dosiahol. Nájsť 90 poslancov na zmenu ústavy nebude ľahké, ak sme počuli, že jeho opozícia je proti tomu. Verím však, že by jeho prípadní spojenci z hnutia Republika a SNS podporili takýto krok, aby sa ho zbavili z výkonnej moci, ale to je ešte stále málo. Rozhodnúť by mal Hlas-SD.

„Hlas rozhodne odmieta čo i len úvahy o zmene priamej voľby prezidenta a nikdy ju v parlamente nepodporí,“ dodala táto strana v svojom stanovisku. Samozrejme, rýchlo reagoval aj samotný Fico, ktorý keď videl, že nebude mať dosť hlasov, poprel takéto snahy.

Otázka je, môžeme im obom dôverovať? Ja by som ruku do ohňa nekládol.