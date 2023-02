Týždeň očami Pavla Urbana: Fico hovorí o vojnovom stave, Blaha o ohrození našich synov. Kde je prokuratúra?

Voľby sú síce ešte ďaleko, ale už vieme akým smerom pôjde Smer. Strašenie občanov, dokonca aj mobilizáciou, vojnovým stavom a smrťou našich najbližších.

Nasledujúcich necelých osem mesiacov sa máme na čo tešiť. Voľby-nevoľby, ale šírenie poplašných správ je aj na Slovensku trestné. Prokuratúra však zatiaľ mlčí.

Časť bývalej vládnej koalície sa bude pretekať, kto dá viac občanom. Nikto nepozerá na rozpočet. Veď predsa idú voľby.

Fico a Blaha strašia vojnou

Vojna na Ukrajine bude pravdepodobne jednou z hlavných tém, aj slovenskej predvolebnej kampane. Venovať sa jej začali a jasne naznačili, že v tom budú aj pokračovať, predovšetkým predstavitelia strany Smer-SD.

Keby však konštruktívne prispeli k postoju Slovenska, asi by im to nikto nezazlieval, ale nepodložene strašiť národ, to je už za hranicou. Čo je však hranica pre Roberta Fica a spol.?

Týždne sme svedkami rôznych hoaxov, že na Slovensku hrozí mobilizácia, dokonca sa na sociálnych sieťach zverejňovali falošné povolávacie rozkazy. Občania Slovenska, ktorí sú hrdí na svoju krajinu začali zasielať vyhlásenia o odopretí výkonu vojenskej služby.