Týchto 5 turistických oblastí v Dolnom Rakúsku odporúčame navštíviť

Dolné Rakúsko sa nachádza iba pár kilometrov od Bratislavy a pre nadšencov turistiky ide doslova o turistický raj. Či už sa rozhodnete pre lesný kúpeľ a relax vo Viedenskom lese, horské túry a spoznávanie liečivých rastlín v okolí vrchu Ötscher alebo putovanie po vínnych uličkách a viniciach. Obľúbená je aj vysokohorská turistika s výhľadom na Dunaj po turistickej trase Welterbesteig Wachau, hľadanie výnimočných prírodných miest v južnej časti regiónu Waldviertel alebo diaľková turistika s panoramatickými výhľadmi po Viedenskom alpskom oblúku. Objavte tie najkrajšie trasy a spoznajte zaujímavé príbehy prírody a hôr.

Množstvo tipov nájdete na oficiálnej stránke dolne-rakusko.info, prinášame vám však výber turistických oblastí, ktoré ponúkajú najlepšie turistické trasy, atrakcie a výhľady.

1. Túra na Ötscher, dominantu regiónu Mostviertel

Nádherná krajina okolo majestátneho vrchu Ötscher vás pozýva nielen na turistiku, ale aj na vzrušujúce objavovanie. V najväčšej dolnorakúskej prírodnej rezervácii Ötscher-Tormäuer s rozlohou 170 km2 (s priľahlým okolím ešte viac) máte na výber veľa možností ponoriť sa do pôsobivého sveta hôr.

Výstup po horskom hrebeni Rauher Kamm až na Ötscher – inú podobnú túru v regióne Mostviertel určite nenájdete: impozantná, náročná, ale nepochybne aj najkrajšia trasa na vrchol. Ponorí vás do sýtozelených lesov, prevedie okolo pôsobivých panorám. Ojedinelé lezecké úseky vedúce cez skalné ihly a vápencové veže sa tu nachádzajú na exponovaných miestach a mali by sa na ne vydať len horolezci, ktorí majú istý krok a netrpia závratmi. Pusté skaly, krištáľovo čistá voda – rokliny pohoria Ötscher v prírodnej rezervácii Ötscher-Tormäuer vytvárajú jedinečnú prírodnú kulisu. Môžete obdivovať impozantné vodopády, ako napríklad hučiaci vodopád Lassingfall, preskúmať jaskyne v strmých skalách a prekračovať pôsobivé horské potoky – nie nadarmo sú tieto rokliny považované za jednu z najpozoruhodnejších krajinných scenérií v Rakúsku.

Túra na Ötscher, dominantu regiónu Mostviertel. Foto: Niederösterreich Werbung/ Gerald Demolsky

2. Turistické trasy pozdĺž toku Dunaja

Predstavujeme vám tie najkrajšie etapy pravdepodobne najpôsobivejšej vysokohorskej turistickej trasy pozdĺž toku Dunaja. Tento úsek je výnimočný najmä pozoruhodnou koncentráciou zrúcanín, kláštorov a hradov, ako aj prírodných pamiatok. 73-kilometrová trasa spája tri etapy na severnej strane Dunaja s dvoma etapami na južnej strane, ktoré sú zároveň oboma koncami turistickej trasy Welterbesteig.

Turistické trasy pozdĺž toku Dunaja, Wachau. Foto: Niederösterreich Werbung/ Andreas Jakwerth

Objavte krajinu, kde sa historické centrá miest striedajú s malebnou vinohradníckou krajinou. Trasa začína v centre mesta Krems a pokračuje do viníc v okolí mesta Krems. Nasleduje prechádzka starým mestom v Steine, ktorá vás zavedie do vínnej uličky, kde môžete pri bráne viechy Mayr-Resch dostať pečiatku do svojho turistického pasu. Cez vinohradnícku oblasť Wachau a prírodnú rezerváciu Höhereck, najväčšiu oblasť suchých trávnatých porastov vo východnej časti regiónu Wachau, sa dostanete do skalnatej a lesnatej krajiny, ktorá vás čoskoro zavedie do Dürnsteinu. Po turistickom chodníku Eselsteig v Dürnsteine, na ktorom sa nachádza aj výstavná záhrada wachauskej šafranovej manufaktúry, sa dostanete k azda najznámejšej zrúcanine hradu v Rakúsku, v ktorom bol kedysi väznený anglický kráľ Richard Levie srdce. Potom nasleduje odbočka na Dürnsteiner Kanzel, jedno z najpôsobivejších vyhliadkových miest v regióne Wachau. Etapa končí v malebnej vinárskej obci Weißenkirchen s fantastickými výhľadmi z kamenných terás.

Turistické trasy pozdĺž toku Dunaja, Dürnstein. Foto: Niederösterreich Werbung/ Robert Herbst

3. Najkrajšie vyhliadkové body na Viedenskom alpskom oblúku

Na Viedenskom alpskom oblúku nájdete nespočetné množstvo vyhliadkových miest a rozhľadní, z ktorých môžete obdivovať pôsobivú hru prvého a posledného denného svetla. Skúsení turisti tvrdia, že pre najkrajší výhľad je najlepšie je vyraziť tesne pred západom slnka. Nájdete tu totiž „zlatom“ osvetlené borovicové lesy, sviežo zelenú pôdu pokrytú machom a úzke vyšliapané chodníky. Na konci chodníka les odkrýva pôsobivý výhľad: Na 46 metrov vysoký viadukt „Kalte Rinne“, skalné veže steny Pollereswand, zelené kopce v pozadí a úzke údolie v popredí. Ďalší krásny výhľad si môžete užiť z výhliadky. Z horskej stanice Hirschenkogel je to len pár metrov a 155 schodov na 25 metrov vysokú vyhliadkovú plošinu rozhľadne Milleniumswarte s výhľadom na celú krajinu. „Oproti sa týči masív Rax-Schneeberg, na východe Viedenská kotlina, za ňou Neziderské jazero a v diaľke Maďarsko.

Najkrajšie vyhliadkové body na Viedenskom alpskom oblúku. Foto: Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

Najkrajšie vyhliadkové body na Viedenskom alpskom oblúku. Foto: Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

4. Túry v okolí údolia Yspertal v oblasti Waldviertel určite nesmiete vynechať

Vyberte sa na jednu z najobľúbenejších trás – Chodník druidov. Nachádza sa v regióne Waldviertel a vedie burácajúcou roklinou Ysperklamm, ktorá je fascinujúcim turistickým chodníkom vhodným pre všetkých milovníkov prírody a kultúry. Nádherné výhľady, pôsobivé skalné útvary, mystická atmosféra a tajomné miesta sily pozdĺž chodníka umožňujú turistom vychutnať si krásu prírody a ponoriť sa do legiend o starodávnych druidoch. Posledná etapa trasy vedúca cez pôsobivý prírodný les si vyžaduje značnú výdrž, za ktorú však odmení svojich návštevníkov dokonalou pastvou pre oči. Ďalšou možnosťou je okružný turistický chodník Ysper-Weitental-Rundwanderweg a turistický chodník Kremstalweg. Keď sa spoja, vytvoria nekonečnú trasu. Teda takmer. Turistický chodník nazývaný „cesta života“ (Lebensradweg) má totiž tvar ležatej osmičky, a preto ho možno považovať prinajmenšom za nekonečný. Pre turistov je tu na výber 13 turistických ciest v celkovej dĺžke 260 km pomyselne premenených do etáp ľudského života. Od kolísky po vysokú starobu a ešte ďalej, to je základná myšlienka tejto veľmi pôsobivej diaľkovej turistickej trasy.

Túry v okolí údolia Yspertal v oblasti Waldviertel. Foto: Niederösterreich Werbung/ Julia Sallaberger

Túry v okolí údolia Yspertal v oblasti Waldviertel. Foto: Studio Kerschbaum

5. Husté lesy, mierne kopce a pôsobivé výhľady vo Viedenskom lese

Názov trasy – Príbehy z Viedenského lesa – je veľmi výstižný, pretože pozdĺž tejto okružnej trasy je niekoľko miest, ktoré majú viac či menej čo povedať. Ak začnete prvú etapu v Badene a pôjdete pozdĺž rieky Schwechat až do obce Alland, prejdete aj popri „cestičke v údolí Helenental“, ktorá je presne taká, aký je jej názov – jednoducho krásna. Krátka odbočka potom vedie k zrúcanine hradu Rauheneck, ktorá sa so svojou nezvyčajnou trojuholníkovou vežou týči nad údolím Helenental. V druhej časti túry, teda smerom späť do Badenu, prechádzate popri Heiligenkreuzi, Siegenfelde a vyhliadkovej veži „Theresienwarte“ postavenej v roku 1884. Rovnako fascinujúca je cesta bujnými lesmi a idylickou krajinou, ktorá vedie k nádhernému Husárskemu chrámu na vrchole Kleiner Anninger. Tento chrám bol postavený v roku 1813 ako „Chrám vojnových husárov“. Neponáhľajte sa a obdivujte architektonické riešenie, nádhernú fasádu a bohatú výzdobu budovy. Majestátny pohľad a výhľad na rozľahlú zelenú lesnú krajinu Viedenského lesa.

Husté lesy, mierne kopce a pôsobivé výhľady vo Viedenskom lese. Foto: Niederösterreich Werbung/ Robert Herbst

Husté lesy, mierne kopce a pôsobivé výhľady vo Viedenskom lese. Foto: Wienerwald Tourismus/Andreas Hofer

Inšpirovať sa môžete aj ďalšími turistickými tipmi, ktoré nájdete na stránke dolne-rakusko.info/turistika.

