Argentínčan popiera rasistický význam svojho gesta voči rozhodcovi, ponúkol svoju rezignáciu

Argentínčan Mauricio Taricco poprel, že jeho gesto voči rozhodcovi počas zápasu juhokórejskej K League bolo rasistické. Päťdesiatdvaročná niekdajšia hviezda anglickej Premier League, ktorá aktuálne pracuje ako asistent trénera v tíme Jeonbuk Hyundai Motors, za uvedené dostala na dištanc päť zápasov a pokutu 20 miliónov wonov, čo je v prepočte necelých 12-tisíc eur. Taricco dokonca ponúkol svoju rezignáciu.
Bývalý obranca Tottenhamu dostal v Kórejskej republike dištanc aj pokutu za rasistické gesto
Taricco ešte ako obranca hrával v Anglicku za Ipswich Town, Tottenham Hotspur, West Ham Unite aj Brighton & Hove Albion. Incident označil za „nedorozumenie“ a vo vyhlásení uviedol: „Pracoval som v mnohých krajinách a nikdy som nemal problémy s kultúrou alebo rasou. Vždy som to považoval za požehnanie. Napriek mojim vysvetleniam a kontextu, kultúrnemu významu a zámeru mojich činov, som bol označený za rasistu na základe jediného nedorozumenia.“
Jeho klub uviedol, že po vyšetrovaní incidentu dospel k záveru, že je „nerozumné považovať toto za rasistické správanie“. Taricco bol vylúčený rozhodcom Kim Woo-seongom počas zápasu začiatkom októbra po spore o neudelenie penalty za nedovolenú hru rukou.
Smútok v rodine bývalého anglického reprezentanta. Jeho syn zomrel pri nehode na traktore
Následne údajne nazval rozhodcu „rasistom“, pričom si prsty priložil na okraj očí a potiahol ich nadol. Arbiter incident nahlásil disciplinárnej komisii K League, ktorá konštatovala, že „jeho správanie predstavovalo rasistické konanie“.