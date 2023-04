Turecko podporuje čo najskorší koniec vojny na Ukrajine

Turecko prostredníctvom rokovaní podporuje skorý koniec rusko-ukrajinskej vojny a je pripravené pomôcť tomuto procesu. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na CNN Türk, povedal to turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Çavuşoglu po rozhovoroch s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.

„Vyhlásili sme, že vojna by sa mala ukončiť rokovaniami čo najskôr, a zopakovali sme, že my ako Turecko sme pripravení poskytnúť najlepšiu možnú podporu,“ povedal Çavuşoglu. Podľa neho je Turecko aktívne v kontakte s oboma stranami. Çavuşoğlu dodal, že Ankara tiež podporuje kroky na predĺženie platnosti dohody o exporte obilia cez Čierne more.