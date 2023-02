Záchranári vytiahli po zemetrasení v Turecku živé desaťročné dievča, pod troskami budovy bolo 90 hodín (video)

Deväťdesiat hodín po ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii, ktoré si dosiaľ vyžiadalo viac ako 21-tisíc ľudských životov, vytiahli spod trosiek jednej zo zrútených budov desaťročné dievča. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Hilal Saglam bola uväznená pod sutinami v provincii Hatay. Záchranný tím počas sedemhodinovej operácie „začul zvuk vychádzajúci spod trosiek“ a podarilo sa im zachrániť dievča. Ako informovali hasiči, zranené dieťa okamžite previezli na ošetrenie do nemocnice. Prvá vec, o ktorú po svojej záchrane požiadalo, bolo mlieko.

Wow. 90 hours after the earthquake in Turkey, a girl was pulled out from the rubble. pic.twitter.com/sLmti3KC9h

— Mike (@Doranimated) February 9, 2023