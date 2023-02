Zemetrasenie v Turecku a Sýrii má už viac ako 21-tisíc obetí, je 10. najsmrteľnejším za ostatných 20 rokov (video+foto)

Katastrofické zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac ako 21-tisíc mŕtvych, po tom ako záchranári z trosiek zrútených domov vytiahli ďalšie telá. Referuje o tom spravodajský web CNN. Uvedený počet obetí znamená, že pondelňajšie zemetrasenie sa zaradilo medzi desať najsmrteľnejších za ostatných 20 rokov.

Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,8 zasiahlo Turecko a Sýriu v pondelok ráno a nasledovali po ňom desiatky následných otrasov. Zrútili sa tisícky budov a desaťtisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou.

Záchranári pokračujú v pátracích a záchranných operáciách. Nádej, že z trosiek vytiahnu živých ľudí, sa však znižuje, keďže od zemetrasenia uplynuli už štyri dni a teploty v oblasti sú nízke. Okno na prežitie pod troskami sa podľa expertov rýchlo uzatvára.

„Prvých 72 hodín sa považuje za kritických. Miera prežitia v priemere do 24 hodín je 74 percent, po 72 hodinách je to 22 percent a na piaty deň je to šesť percent,“ vyjadril sa odborník na prírodné nebezpečenstvá anglickej Nottingham Trent University Steven Godby.

Podľa tureckého úradu pre zvládanie katastrof pracuje viac ako 110-tisíc záchranárov, ktorým v úsilí pomáha viac ako 5 500 vozidiel, vrátane traktorov, bagrov, buldozérov a žeriavov. Pomáhajú im aj tímy z viac ako dvoch desiatok krajín.