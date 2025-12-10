Trump vrazil klin medzi európskych nacionalistov. Nepotrebujeme veľkého brata, vraví Bardella

Nemecká Alternatíva pre Nemecko (AfD) víta Trumpovu podporu ako cestu k legitimizácii a ukončeniu politickej izolácie, zatiaľ čo francúzske Národné zhromaždenie (RN) ju považuje za riziko.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Prvomájové protesty v Nemecku
Foto: ilustračné, SITA/AP
Európa Iné správy Iné správy z lokality Európa

Otvorená podpora európskych nacionalistov zo strany amerického prezidentaDonalda Trumpa odhalila rozkol medzi najväčšími stranami krajnej pravice v Európe. Nemecká Alternatíva pre Nemecko (AfD) víta Trumpovu podporu ako cestu k legitimizácii a ukončeniu politickej izolácie, zatiaľ čo francúzske Národné zhromaždenie (RN) ju považuje za riziko.

Uznanie našej práce

Ako referuje portál POLITICO, AfD oslavovala nedávne útoky Trumpovej administratívy na lídrov európskeho mainstreamu a jej schvaľovanie „patriotických európskych strán“.

Europoslanec krajne pravicovej strany Petr Bystron vyhlásil, že ide o „priame uznanie našej práce“. Dodal, že AfD vždy bojovala za suverenitu, remigráciu a mier – priority, ktoré podľa neho Trump presadzuje. Líderka AfD Alice Weidelová označila Trumpovu bezpečnostnú stratégiu za dôkaz potreby existencie strany.

Nechcú byť vazalmi

Naopak, francúzske RN sa od Trumpa dištancuje. Jeho predseda Jordan Bardella v rozhovore pre britské médiá súhlasil s Trumpovým protiimigračným programom, no odmietol úlohu amerického prezidenta v riadení francúzskej politiky. „Som Francúz, takže nie som spokojný s vazalstvom a nepotrebujem veľkého brata ako Trump,“ povedal pre denník The Telegraph.

Člen vedenia RN Thierry Mariani pre Politico dodal, že Trump nie je ideálnym spojencom. Podľa neho sa správa k Európe ako ku kolónii, najmä ekonomicky a politicky. Strana vidí riziko v jeho postojoch, keďže už nemá obavy z opätovnej voľby a často vystupuje „excesívne a miestami smiešne“.

Viac k osobe: Alice WeidelováDonald TrumpJordan Bardella
Firmy a inštitúcie: AfD Alternatíva pre Nemecko
Okruhy tém: Alternativa pre Nemecko Donald Trump Francúzsko Krajná pravica Národné zhromaždenie Nemecko
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk