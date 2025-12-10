Trump vrazil klin medzi európskych nacionalistov. Nepotrebujeme veľkého brata, vraví Bardella

Otvorená podpora európskych nacionalistov zo strany amerického prezidentaDonalda Trumpa odhalila rozkol medzi najväčšími stranami krajnej pravice v Európe. Nemecká Alternatíva pre Nemecko (AfD) víta Trumpovu podporu ako cestu k legitimizácii a ukončeniu politickej izolácie, zatiaľ čo francúzske Národné zhromaždenie (RN) ju považuje za riziko.
Uznanie našej práce
Ako referuje portál POLITICO, AfD oslavovala nedávne útoky Trumpovej administratívy na lídrov európskeho mainstreamu a jej schvaľovanie „patriotických európskych strán“.
Všetci by mali vystúpiť z Európskej únie, vyhlásila líderka AfD. Nemecko podľa nej jazdí v protismere a necháva vykrvácať priemysel
Europoslanec krajne pravicovej strany Petr Bystron vyhlásil, že ide o „priame uznanie našej práce“. Dodal, že AfD vždy bojovala za suverenitu, remigráciu a mier – priority, ktoré podľa neho Trump presadzuje. Líderka AfD Alice Weidelová označila Trumpovu bezpečnostnú stratégiu za dôkaz potreby existencie strany.
Nechcú byť vazalmi
Naopak, francúzske RN sa od Trumpa dištancuje. Jeho predseda Jordan Bardella v rozhovore pre britské médiá súhlasil s Trumpovým protiimigračným programom, no odmietol úlohu amerického prezidenta v riadení francúzskej politiky. „Som Francúz, takže nie som spokojný s vazalstvom a nepotrebujem veľkého brata ako Trump,“ povedal pre denník The Telegraph.
MAGA posilňuje kontakty s európskou krajnou pravicou, Francúzsko sa obáva vplyvu na prezidentské voľby
Člen vedenia RN Thierry Mariani pre Politico dodal, že Trump nie je ideálnym spojencom. Podľa neho sa správa k Európe ako ku kolónii, najmä ekonomicky a politicky. Strana vidí riziko v jeho postojoch, keďže už nemá obavy z opätovnej voľby a často vystupuje „excesívne a miestami smiešne“.