Trumpova obchodná vojna by mohla čínske tovary presmerovať do Európy

Obchodná vojna, ktorú začal americký prezident Donald Trump, by podľa niektorých analytikov mohla narušiť globálny obchod s tovarmi, čo znamená, že Európu by mohli zaplaviť čínske výrobky.

Európsky oceliarsky sektor, ktorý „má už teraz problémy“, by sa mohol „ďalej oslabovať“, povedala geografka Anaïs Voy-Gillisová, ktorá sa špecializuje na priemyselné záležitosti. Podľa nej by boli ohrození aj európski výrobcovia hliníka a solárnych panelov, kde Čína už dominuje na svetovom trhu. Francúzske ministerstvo priemyslu a energetiky pre agentúru AFP uviedlo, že postihnutý môže byť aj chemický priemysel a výroba automobilových dielcov.

Profesor Aurélien Saussay z London School of Economics však naznačil, že „čistý efekt nebude nevyhnutne taký masívny, ako by sa mohlo zdať“. Obchodná vojna Trumpovej administratívy proti Číne by mohla podľa profesora „poskytnúť EÚ výhodu oproti Číne vo vývoze do Spojených štátov“.