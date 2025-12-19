Trumpova administratíva pozastavila lotériu o zelené karty

Šéfka amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová vo štvrtok pozastavila lotériu o zelené karty. Uviedla pritom, že tento program využil podozrivý z masovej streľby na Brownovej univerzite.
Štyridsaťosemročný portugalský občan Claudio Neves Valente je obvinený, že 13. decembra vtrhol do univerzitnej budovy a spustil streľbu študentov na skúškach, pričom dvoch zabil a deviatich zranil.
Noemová na sociálnych sieťach uviedla, že Neves Valente „vstúpil do Spojených štátov v roku 2017 prostredníctvom vízového programu rozmanitosti (DV1) a získal zelenú kartu“. Polícia vo štvrtok večer informovala, že Nevesa Valenteho po niekoľkodňovom pátraní našli mŕtveho. Príčinou smrti bola samovražda.
„Na pokyn prezidenta Trumpa som okamžite nariadila úradu USCIS (Americký úrad pre občianstvo a imigráciu), aby pozastavil program DV1 s cieľom zabezpečiť, aby už žiadni Američania neutrpeli ujmu v dôsledku tohto katastrofálneho programu. Tento ohavný jednotlivec nikdy nemal dostať povolenie vstúpiť do našej krajiny,“ napísala Noemová.
Podozrivého zo streľby na Brownovej univerzite a zabitia profesora MIT našli mŕtveho
Americká lotéria o zelené karty každoročne udeľuje až 55-tisíc víz na trvalý pobyt osobám „z krajín s nízkou mierou prisťahovalectva do Spojených štátov“, uvádza ministerstvo zahraničných vecí USA. Podmienkou účasti je aspoň stredoškolské vzdelanie alebo minimálne dva roky odbornej prípravy či pracovných skúseností. Súčasťou procesu je aj bezpečnostné preverovanie vrátane osobného pohovoru.