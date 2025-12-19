Podozrivého zo streľby na Brownovej univerzite a zabitia profesora MIT našli mŕtveho

V Spojených štátoch došlo tento rok k viac ako 300 masovým streľbám, pri ktorých zahynulo takmer 400 ľudí.
New York streľba
Dôstojníci newyorskej polície vynášajú telo Didarula Islama, ktorého zastrelil útočník. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Úrady v meste Providence v americkom štáte Rhode Island vo štvrtok oznámili, že našli telo muža podozrivého z masovej streľby na Brownovej univerzite, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a deväť zranených, ako aj zabitia profesora fyziky Massachusettského technologického inštitútu (MIT) v meste Brookline.

K streľbe na Brownovej univerzite došlo 13. decembra, profesora fyziky Nuna Loureira zastrelil vrah v jeho dome o dva dni neskôr.

Strieľal Portugalčan

Podozrivý, Claudio Neves Valente, bol 48-ročný portugalský štátny príslušník, ktorý v minulosti na Brownovej univerzite študoval fyziku.

Telo strelca bolo nájdené v sklade v New Hampshire spolu s dvoma strelnými zbraňami, povedal náčelníka polície v Providence Oscar Perez s tým, že podozrivý pravdepodobne spáchal samovraždu.

Predpokladá sa, že Neves Valente, ktorý mal trvalý pobyt v USA od roku 2017, konal v oboch prípadoch sám.

Môžu si vydýchnuť

„Dnes večer si naši susedia v Providence konečne môžu trochu vydýchnuť,“ povedal novinárom starosta Brett Smiley.

Brownova univerzita v Providence neďaleko Bostonu má približne 11-tisíc študentov.

K najsmrteľnejšej streľbe v škole v dejinách USA došlo na Virginia Tech 16. apríla 2007, keď juhokórejský študent Seung-Hui Cho zabil 32 ľudí a zranil 17 ďalších predtým, než si vzal život.

