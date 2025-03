Trumpov vyslanec Witkoff berie Putina za slovo a verí, že nechce zabrať celú Európu

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff očakáva pokrok v ukrajinsko-ruských rozhovoroch. Verí, že ruský vodca Vladimir Putin nechce rozširovať svoju inváziu do prozápadnej časti krajiny.

„Myslím si, že v pondelok uvidíte v Saudskej Arábii určitý skutočný pokrok, najmä keď to ovplyvní čiernomorské prímerie na lodiach medzi oboma krajinami,“ povedal Steve Witkoff pre Fox News.

Na otázku, či si myslí, že by sa Rusko snažilo okupovať väčšiu časť Ukrajiny alebo dokonca by išlo ďalej do iných častí Európy Witkoff odpovedal, že nevidí, že by Rusko chcelo zabrať celú Európu.

„V tomto zmysle ho beriem za slovo a myslím si, že aj Európania začínajú dochádzať k tomuto presvedčeniu. Ale na tom akosi nezáleží. To je akademická otázka… Program je zastaviť zabíjanie, zastaviť masaker. Ukončme túto vec,“ konštatoval Witkoff.