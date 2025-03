Trump poprel, že Elon Musk videl prísne tajné materiály o možnej vojne s Čínou

Prezident Donald Trump poprel správy, že Elon Musk videl prísne tajné materiály o možnej vojne USA s Čínou. Uviedol, že prepojenia jeho miliardárskeho spojenca s Pekingom vyvolávajú otázku potenciálnych konfliktov záujmov. Zriedkavé priznanie konkurujúcich si rolí Muska ako podnikateľa a predstaviteľa vlády prišlo v súvislosti s tým, keď Trump poprel správy médií, že vlastník firiem Space X a Tesla dostane brífing Pentagonu o stratégii voči Číne.

Možný konflikt záujmov

Musk v piatok skutočne navštívil Pentagon, ale Trump trvá na tom, že „tam bol v súvislosti s DOGE (Úrad pre efektivitu štátnej správy) , nie v súvislosti s Čínou“. „Nechcem to nikomu ukazovať. Hovoríte o potenciálnej vojne s Čínou,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho pýtali na možnosť zdieľania vojnového plánu s Muskom. „Určite by ste to neukázali podnikateľovi… Elon má obchody v Číne a mohol by podľahnúť citom,“ dodal Trump.

Musk navrhoval, aby sa Taiwan stal súčasťou Číny

Muskova automobilka Tesla vyrába niektoré zo svojich elektrických vozidiel v obrovskej takzvanej gigatovárni v Šanghaji. Podnikateľ sa stal v Číne kultovou postavou a pestuje vzťahy s jej vedením. Kontroverziu vyvolal aj návrhom, aby sa samosprávny ostrov Taiwan stal súčasťou Číny.

Podľa New York Times mal Musk v piatok dostať brífing o vojenských plánoch USA v prípade vojny s Čínou, vrátane námornej taktiky a plánovaných terčoch. Napísali to aj denníky Wall Street Journal a Washington Post. Denník New York Times neskôr uviedol, že stretnutie v zabezpečenej miestnosti Pentagonu odvolali po štvrtkovom zverejnení jeho článku.