Trump vo videonahrávke hovorí o tajných dokumentoch, ide o kritický dôkaz

Spravodajská televízia CNN získala audionahrávku, v ktorej niekdajší americký prezident Donald Trump diskutuje o tom, že vlastní dokumenty podliehajúce utajeniu, ktoré neodtajnil. Nahrávka je z rozhovoru z júna 2021 v jeho rezorte Bedminster v New Jersey, ktorý Trump absolvoval s ľuďmi pracujúcimi na memoároch jeho niekdajšieho personálneho šéfa Marka Meadowsa.

Spomína Irán či Clintonovú

Záznam poskytuje nové detaily z rozhovoru a predstavuje kritické dôkazy v obžalobe špeciálneho vyšetrovateľa ministerstva spravodlivosti Jacka Smitha v súvislosti so zaobchádzaním bývalého prezidenta s utajovanými informáciami.

„Toto sú tie dokumenty,„ hovorí Trump v nahrávke, keď diskutuje o plánoch Pentagonu týkajúcich sa útoku na Irán. CNN poukazuje na to, že tento citát sa v obžalobe neuvádza.

Trump tiež odkazuje na niečo, čo nazýva „vysoko dôverné“ a zdá sa, že to ukazuje ostatným v miestnosti. V dvojminútovej nahrávke je tiež počuť, ako Trump s ostatnými vtipkuje o utajených e-mailoch niekdajšej ministerky zahraničia Hillary Clintonovej, ktorá pre používanie súkromného e-mailového servera čelila vyšetrovaniu.

Vraj nebolo čo odťajňovať

Tvrdenia bývalého prezidenta na nahrávke pritom zjavne podkopávajú jeho vyhlásenia z minulotýždňového rozhovoru vo Fox News, keď povedal, že pri sebe žiadne dokumenty nemal.

„Nebol tam žiadny dokument. Bolo to obrovské množstvo papierov a všetkého ostatného, čo hovorilo o Iráne a iných veciach. A možno to bolo zadržané, alebo nemuselo, ale nebol to dokument. Nemal som dokument ako taký. Nebolo čo odtajňovať. Boli to články z novín, časopisov a článkov,“ vyjadril sa Trump.

Hovorca Trumpovej kampane Steven Cheung vo vyhlásení uviedol, že audionahrávka „poskytuje kontext dokazujúci, že zase raz prezident Trump nič zlé neurobil“. Záznam zachytáva jednu z dvoch situácií spomínaných v obžalobe, v ktorej prokurátori tvrdia, že Trump ukazoval dôverné informácie osobám bez príslušných bezpečnostných previerok.

Trump tento mesiac pred súdom poprel vinu v prípade obvinení v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi, ktoré mal v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Bývalého prezidenta obvinili zo spáchania dovedna 37 trestných činov v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi, marením spravodlivosti a nepravdivými vyhláseniami.