Trump zavádza „recipročné clá“ zamerané na spojencov a konkurentov

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil plány na výrazné „recipročné clá“, ktoré zasiahnu spojencov aj konkurentov. Táto dramatická eskalácia medzinárodnej obchodnej vojny by podľa ekonómov mohla podnietiť domácu infláciu.

Trump vo svojom prejave v Oválnej pracovni povedal, že sa rozhodol zaviesť recipročné clá, pričom novinárom povedal, že spojenci USA sú v obchodných otázkach často „horší ako naši nepriatelia“.

Dátum účinnosti neoznámil

Clá by mali byť prispôsobené každému obchodnému partnerovi USA a zohľadňovali by faktory vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Zostáva nejasné, kedy presne by clá mali nadobudnúť účinnosť, ak by boli zavedené.

Trump od nástupu do úradu oznámil širokú škálu ciel zameraných na niektorých z najväčších obchodných partnerov USA, pričom argumentoval, že pomôžu pri riešení nekalých praktík. Americký prezident označil clá za spôsob, ako zvýšiť príjmy, napraviť obchodnú nerovnováhu a tlačiť na krajiny, aby reagovali na obavy USA.

Varovania analytikov

Analytici varovali, že recipročné clá by mohli priniesť rozsiahle zvýšenie ciel pre ekonomiky rozvíjajúcich sa trhov, ako sú India a Thajsko, ktoré majú tendenciu mať vyššie efektívne colné sadzby na americké produkty. Krajiny ako Južná Kórea, ktoré majú obchodné dohody s Washingtonom, sú týmto krokom menej ohrozené, domnievajú sa analytici.