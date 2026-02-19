Trump zakladá Radu mieru za desať miliárd, hrozí vojnou Iránu a sníva o rezortoch v Pásme Gazy

Nový orgán, ktorý kritici označujú ako beztvarý, si nechá pod kontrolou aj po odchode z Bieleho domu, členstvo stojí miliardu dolárov.
Trump Board of Peace
Americký prezident Donald Trump zakladajúci Radu mieru. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump oznámil vo štvrtok vznik novej Rady mieru, na ktorú Spojené štáty prispejú desiatimi miliardami dolárov, hoci zároveň zvyšuje vojenský tlak na Irán a nevylučuje vojnu.

Nový orgán vznikol v budove bývalého Inštitútu mieru vo Washingtone, ktorý bol premenovaný po Trumpovi. Prezident, ktorý v minulosti obmedzil zahraničnú pomoc, uviedol, že cieľom iniciatívy bude okrem iného obnova vojnou zničeného Pásma Gazy.

Spev mieru

„Spoločne môžeme dosiahnuť sen o trvalej harmónii v regióne mučenom stáročiami vojny,“ povedal Trump, ktorý už predtým hovoril aj o výstavbe turistických rezortov v Gaze.

Podrobnosti o tom, ako budú miliardy využité, neposkytol. Trump si zároveň zabezpečil právo veta nad rozhodnutiami rady a môže ju viesť aj po skončení prezidentského mandátu. Krajiny, ktoré chcú byť jej trvalými členmi, budú musieť zaplatiť miliardu dolárov.

Trump počas dlhého prejavu zároveň kritizoval domácich politických oponentov, chválil rast akciových trhov a svoje schopnosti ovplyvňovať zahraničné voľby. „Je to o jednoduchom slove, ktoré sa ťažko dosahuje – mier,“ vyhlásil.

Vojna a mier

Zároveň však varoval Irán, že ak nepristúpi na dohodu s Washingtonom, „stanú sa zlé veci“. „Možno budeme musieť ísť ešte ďalej. Dozviete sa to pravdepodobne v priebehu desiatich dní,“ povedal.

Na stretnutí sa zúčastnili Trumpovi politickí spojenci vrátane maďarského premiéra Viktora Orbána a argentínskeho prezidenta Javiera Mileia, ako aj pakistanský premiér Šehbáz Šaríf. Indonézia ponúkla vyslanie až 8 000 vojakov do Gazy v rámci plánovanej stabilizačnej misie.

Kritici označili projekt za nejasný a motivovaný osobnými ambíciami. „Je to zmätená zmes ambícií a narcizmu bez jasnej koncepcie,“ uviedol analytik Bruce Jones.

