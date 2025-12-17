Trump zablahoželal Babišovi k vymenovaniu za premiéra

„Spoločne dosiahneme veľké úspechy v hospodárstve, obrane a v boji proti nelegálnej migrácii, rovnako ako počas našich prvých volebných období,“ uviedol šéf Bieleho domu.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump zablahoželal Andrejovi Babišovi k vymenovaniu za českého premiéra. Nového premiéra ČR pochválil za jeho schopnosť uzatvárať obchody, zároveň si ho však doberal v súvislosti s nákupom stíhačiek F-35. Informuje o tom web TN.cz.

Šéf Bieleho domu v stredu na svojej platforme Truth Social napísal, že sa teší na spoluprácu. „Spoločne dosiahneme veľké úspechy v hospodárstve, obrane a v boji proti nelegálnej migrácii, rovnako ako počas našich prvých volebných období,“ uviedol Trump.

Americký prezident však Babiša podpichol v súvislosti s obrannými zákazkami. „Andrej vie, ako uzatvárať obchody a očakávam od neho veľké veci aj v otázke stíhačiek F-35,“ dodal Trump.
Trump tým narážal na predchádzajúce postoje Babiša aj jeho straníckych kolegov.

Počas prezidentských volieb v roku 2023 sa Babiš prezentoval ako kandidát presadzujúci mier. Vyhláseniami, že by v prípade napadnutia Poľska nedodržal záväzky NATO a armádu by susednej krajine na pomoc nevyslal, vyvolal v Poľsku pobúrenie. Babiš v minulosti vystupoval proti zvyšovaniu výdavkov na obranu, ako aj proti nákupu stíhačiek F-35. Vojenské lietadlá označoval za drahé a zbytočné. Hovoril o svojom zámere zrušiť objednávku, za ktorú Česko už zaplatilo časť zálohy, alebo vymeniť stroje za systémy protivzdušnej obrany.

Viac k osobe: Andrej BabišDonald Trump
Okruhy tém: Česká vláda Stíhačky F-35
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk