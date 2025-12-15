Český prezident vymenoval tretiu vládu vedenú Andrejom Babišom

Český prezident Petr Pavel v pondelok ráno vymenoval tretiu vládu vedenú predsedom hnutia ANO. Sú v nej známe tváre za Babišovo hnutie, ale aj úplní politickí nováčikovia za Motoristov a hnutie SPD. Informuje o tom server Novinky.cz.
„Urobím maximum pre to, aby sa Česká republika stala najlepším miestom pre život na celej našej planéte,“ sľúbil Babiš minulý týždeň po tom, čo ho Pavel vymenoval za premiéra.
Dosiahnuť to chce so štrnástimi ministerskými kandidátmi, ktorí sa zišli v pondelok o deviatej hodine ráno na Pražskom hrade, kde ich prezident menoval do funkcií. Andrej Babiš tak už tretíkrát fakticky prevezme vládu nad Českom a zároveň definitívne končí éra kabinetu Petra Fialu (ODS).
Premiérom bol Babiš už dvakrát, ale jeho prvá vláda v roku 2018 nezískala dôveru Snemovne a pol roka vládla v demisii. Jeho druhé obdobie trvalo od júna 2018 do decembra 2021.
Starí známi
A práve z obdobia svojich predchádzajúcich vlád so sebou predseda ANO privádza aj známe tváre, ktoré sa vrátili na im dobre známe rezorty – podpredsedovia Alena Schillerová a Karel Havlíček na ministerstvo financií a ministerstvo priemyslu a obchodu.
Rovnaké pozície obsadili aj bývalý minister zdravotníctva Adam Vojtech (za ANO), bývalý minister školstva Robert Plaga (za ANO) a niekdajší minister vnútra Lubomír Metnar (ANO), ktorý ale post zastával v prvej Babišovej vláde a dlhší čas následne za tej druhej strávil na čele ministerstva obrany.
Ani traja zostávajúci ministri ANO nie sú bez politických skúseností. Bývalý sociálny demokrat Jeroným Tejc povedie ministerstvo spravodlivosti, kde predtým pôsobil ako námestník. Ministrom práce a sociálnych vecí sa stane poslanec ANO a bývalý podpredseda Snemovne Aleš Juchelka.
Ministerka sa vydala
A ministerstvo pre miestny rozvoj vedie Zuzana Mrázová, ktorá bola donedávna starostkou mesta Bílina a v októbri sa stala poslankyňou (a cez víkend sa druhýkrát vydala, doteraz sa volala Schwarz Bařtipánová).
Za SPD vo vláde sedia traja nestraníci-odborníci. Bývalý generálporučík Jaromír Zůna na obrane, bývalý riaditeľ slovenských železníc Ivan Bednárik na doprave a bývalý šéf Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu Martin Šebestyán na poľnohospodárstve.
Motoristom pripadli vo vláde štyri kreslá. Ministerstvo zahraničných vecí vedie ich predseda Petr Macinka a na kultúre zasadol donedávna ešte hudobník a marketér, teraz poslanec Oto Klempíř. Predseda motoristických poslancov a niekdajší politik ODS Boris Šťastný sa stal ministrom bez kresla pre šport, prevenciu a zdravie.
Turek zatiaľ ministrom nebude
Štvrtý motoristický post ministra životného prostredia zostal neobsadený. Poslanec Filip Turek pre zdravotné problémy vynechal konzultáciu u prezidenta a z finálneho zoznamu navrhnutých ministrov vypadol.
Ministerstvo zatiaľ povedie Macinka a Motoristi ďalej veria, že Pavel Turka vymenuje neskôr. Prezident s ním má ale problém pre jeho početné kauzy a opakovane dáva najavo, že ho ako ministra nechce.
Po vymenovaní na Hrade noví ministri počas pondelka prevezmú úrady od svojich predchodcov. Babiš avizoval, že chce, aby vláda začala hneď pracovať, podľa Schillerovej sa kabinet ešte do Vianoc zíde trikrát. O dôveru chce vláda Poslaneckú snemovňu požiadať 13. januára.