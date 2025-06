Americký prezident Donald Trump vyzval Irán, aby sa vrátil k rokovaniam, „kým nebude príliš neskoro“. Trump, ktorý ocenil izraelské údery na Irán napriek tvrdeniu, že uprednostňuje diplomaciu, uviedol, že verí, že dosiahnutie dohody je stále „možné“.

„Je to bolestivé pre obe strany, ale povedal by som, že Irán túto vojnu nevyhráva a mal by rokovať, a mal by rokovať okamžite, kým nebude príliš neskoro,“ povedal v pondelok Trump novinárom počas stretnutia s kanadským premiérom Markom Carneyom v kanadskom Kananaskise.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí však uviedol, že Spojené štáty môžu zastaviť izraelské útoky na islamskú republiku „jediným telefonátom“. Dodal, že ak „sa úplne nezastaví vojenská agresia proti nám, naša odveta bude pokračovať“.