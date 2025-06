Trump verí v prímerie v Pásme Gazy už na budúci týždeň, na mieste však ďalej zomierajú civilisti

Americký prezident Donald Trump v piatok vyjadril optimizmus ohľadom nového prímeria v Pásme Gazy, ktoré by podľa neho mohli dosiahnuť už v priebehu budúceho týždňa. „Myslíme si, že v priebehu budúceho týždňa dosiahneme prímerie,“ povedal Trump novinárom.

Predchádzajúce prímerie nevydržalo, Izrael obnovil útoky

Prímerie sprostredkované USA na konci Bidenovej administratívy bolo v marci porušené Izraelom, ktorý obnovil útoky na Hamas a na viac ako dva mesiace zastavil dodávky potravín do Pásma Gazy.

Izrael neskôr povolil obnovenie dodávok prostredníctvom kontroverznej Gaza Humanitarian Foundation (GHF), na ktorej sa podieľajú americkí bezpečnostní kontraktori a izraelskí vojaci. OSN a humanitárne organizácie však v piatok upozornili, že systém GHF vedie k masovým úmrtiam ľudí čakajúcich na pomoc.

„Nový systém distribúcie pomoci sa stal miestom zabíjania,“ uviedol šéf UNRWA Philippe Lazzarini. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy bolo od konca mája pri výdaji pomoci zabitých viac ako 500 ľudí.

Izrael odmieta zodpovednosť za civilné obete

Izraelská armáda popiera, že by cielene útočila na civilistov, a GHF odmieta, že by jej distribučné miesta boli spojené s úmrtiami. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol správy o rozkaze strieľať do davov pri výdaji pomoci a označil ich za „zlomyseľné lži“. OSN a Lekári bez hraníc označili situáciu za „masaker maskovaný za humanitárnu pomoc“.

V piatok podľa civilnej obrany v Pásme Gazy zahynulo pri izraelských útokoch 80 Palestínčanov, z toho 10 pri čakaní na pomoc. Izraelská armáda incidenty údajne preveruje. Medzitým skupiny Hamas a Palestínsky islamský džihád hlásili útoky na izraelské jednotky v okolí Chán Júnisu.