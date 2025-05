Eurokomisár pre šport naznačil, že Izrael by pre vojnu v Pásme Gazy mohli vylúčiť z medzinárodných súťaží

Izrael by mohol čeliť vylúčeniu z medzinárodných športových súťaží v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Naznačil to eurokomisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport Glenn Micallef. Referuje o tom web Politico.eu.

„Keď ide o šport, myslím si, že v športových podujatiach by nemalo byť miesto pre tých, ktorí nezdieľajú naše hodnoty,“ uviedol Micallef pre Politico v reakcii na otázku, či by Izrael mal čeliť športovým sankciám. „Šport je nástroj, ktorým podporujeme mier a ľudské práva.“

EÚ má povinnosť vyjadriť postoj

Micallef zároveň zdôraznil, že športové hnutie je autonómne a rozhoduje sa samo, no Európska únia má podľa neho povinnosť a zodpovednosť o týchto otázkach hovoriť a vyjadriť svoj postoj. Eurokomisár zároveň odsúdil neúnosnú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy a vyzval na väčšiu angažovanosť športového sveta.

Izrael čelí v Európe rastúcemu tlaku pre vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy, pričom väčšina krajín EÚ minulý týždeň podporila revíziu politickej dohody s Izraelom. Viacerých izraelských veľvyslancov si v európskych metropolách predvolali po incidente, keď izraelská armáda vystrelila „varovné výstrely“ na diplomatickú delegáciu na Západnom brehu Jordánu.

Kritický premiér Španielska

Vo svete športu sa opakovane objavujú výzvy na bojkot Izraela v súťažiach ako sú olympiáda či majstrovstvá sveta, no tieto návrhy boli zatiaľ väčšinou odmietnuté. Účasť Izraela na nedávnej Eurovízii kritizoval aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý vyhlásil: „Nemôžeme pripustiť dvojaký meter, ani v kultúre.“

Micallef v súvislosti s účasťou Izraela na nedávnej Eurovízii a Sánchezovým postojom uviedol: „Tieto priestory sú veľkým javiskom pre politické odkazy, kde by sme mali presadzovať hodnoty, za ktorými stojíme v Únii. A zároveň dať priestor tým, ktorí ich zdieľajú.“

Civilisti platia vysokú cenu

Komisár pripomenul, že po ruskej invázii na Ukrajinu boli ruské kluby a národné tímy rýchlo vylúčené z olympiády aj súťaží Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) či Európskej futbalovej únie (UEFA), čo palestínski kritici označujú za dôkaz dvojakého metra. „V Gaze tečie krv a civilisti platia vysokú cenu,“ povedal Micallef. „Je to katastrofa. Vidíte toľko detí, civilistov, mladých ľudí bez jedla, vody a prístupu k humanitárnej pomoci, ktorá by mala prúdiť v dostatočnom objeme do Pásma Gazy a Palestíny.“

„Moje posolstvo je jasné: Prostredníctvom športu musíme presadzovať hodnoty, za ktorými stojíme, a to s akoukoľvek krajinou,“ zakončil Micallef.