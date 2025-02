Viac ako desaťročie to neurobil žiadny európsky politik. Metsolová navštívila palestínske okupované územia - VIDEO

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová prijala pozvanie na návštevu Izraela a palestínskych okupovaných území. Jej cesta vyjadruje ochotu Európy konštruktívne sa angažovať s cieľom zabezpečiť súčasné prímerie a dohodu o rukojemníkoch.

Tiež poskytuje cestu k udržateľnému mieru v regióne, ktorý zaisťuje bezpečnosť pre Izrael a skutočnú perspektívu pre palestínsky ľud.

Ako uviedla Kancelária EP na Slovensku, Metsolová je prvým európskym lídrom za viac ako desať rokov, ktorý vstúpil do Pásma Gazy. Jej prekročenie hranice v kľúčovom okamihu má zdôrazniť kľúčovú úlohu EÚ pri podpore humanitárneho úsilia v Pásme Gazy a záväzok Únie pokračovať v podpore prímeria a dohody o výmene rukojemníkov.

Okrem rokovaní s izraelskými politikmi čaká na Metsolovú aj stretnutie s prepustenými rukojemníkmi, ich rodinami a obeťami konfliktu.

Crossing into Gaza as humanitarian aid enters.

Europe will continue to do its part.

Our EUBAM Rafah station is now up and running in Gaza, playing a critical role. pic.twitter.com/BoWCGaRAMk

— Roberta Metsola (@EP_President) February 13, 2025