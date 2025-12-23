Trump sa chváli, že prinútil Macrona podriadiť sa požiadavkám na ceny liekov

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že presvedčil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby prijal jeho požiadavky na ceny liekov, keďže presadzuje nižšie náklady pre Američanov.
Sedemdesiatdeväťročný republikán vo svojom dome v Mar-a-Lago na Floride vyrozprával príbeh, o ktorom predtým hovoril na piatkovom zhromaždení.
„Hovoril som s veľmi dobrým človekom, francúzskym prezidentom Macronom, a povedal som mu: ‚Emmanuel, musíte zvýšiť ceny liekov.‘ Povedal: ‚Nie, nie, nie, to neurobíme.‘ Povedal som: ‚Musíte,‘“ povedal Trump a napodobňoval francúzskeho lídra žalostným tónom.
Trump povedal, že Macron sa naďalej bránil, ale americký prezident trval na svojom a povedal: „Emmanuel, urobíš to na 100 percent. Prosím, akceptuj to teraz. Buď milý. Urobíš to na 100 percent.“
Patová situácia pretrvávala, až kým Trump údajne nevydal hrozbu a nepovedal: „Ak to neurobíte, zavediem 25-percentné clo na všetko, čo Francúzsko predá do Spojených štátov amerických.“ Trump tvrdí, že Macron potom povedal „rozumiem“ a ustúpil.
Americký prezident opakovane vyzval na zvýšenie cien liekov v Európe s argumentom, že by to pomohlo znížiť ceny liekov v USA.
Toto leto Washington dosiahol s Európskou úniou dohodu o clách, ktorá zavádza 15-percentnú daň pre väčšinu európskych exportov dovážaných na americký trh. Odvtedy vo Francúzsku nebolo vydané žiadne prezidentské oznámenie ani rozhodnutie týkajúce sa cien liekov.