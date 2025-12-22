Trump nezabudol na Grónsko. Vymenoval osobitného vyslanca pre tento arktický ostrov

Dánsko v pondelok varovalo Spojené štáty, aby rešpektovali jeho suverenitu. Reagovalo tak na krok prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý vymenoval guvernéra štátu Louisiana Jeffa Landryho za osobitného vyslanca pre Grónsko. Ostrov je autonómnym územím Dánska, pričom Trump v minulosti pohrozil jeho anexiou. Od návratu do Bieleho domu Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty z bezpečnostných dôvodov potrebujú ostrov bohatý na prírodné zdroje. Americký líder tiež nevylúčil použitie sily na jeho získanie.
„Jeff chápe, aké dôležité je Grónsko pre našu národnú bezpečnosť, a bude dôrazne presadzovať záujmy našej krajiny v oblasti bezpečnosti, ochrany a prežitia našich spojencov a samozrejme aj celého sveta,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
V reakcii na Trumpov príspevok Landry na mikroblogovacej sieti X napísal: „Je pre mňa cťou slúžiť vám v tejto dobrovoľníckej funkcii a pracovať na tom, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA.“
Januárový prieskum verejnej mienky ukázal, že väčšina z približne 57-tisíc obyvateľov Grónska podporuje nezávislosť od Dánska, ale odmieta pripojenie k Spojeným štátom. Lídri Dánska aj Grónska opakovane tvrdia, že tento rozsiahly arktický ostrov nie je na predaj a o svojej budúcnosti rozhodne sám.
Dánska tajná služba prvýkrát označila USA za potenciálnu bezpečnostnú hrozbu
„Toto vymenovanie potvrdzuje pokračujúci americký záujem o Grónsko,“ uviedol v pondelok v stanovisku pre agentúru AFP dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen.
Grónsko má strategickú polohu medzi Severnou Amerikou a Európou v čase rastúceho záujmu Spojených štátov, Číny a Ruska o Arktídu, kde sa v dôsledku klimatických zmien otvárajú nové námorné trasy. Poloha ostrova z neho robí najkratšiu trasu pre potenciálne raketové útoky medzi Ruskom a USA.
Najmenej traja americkí predstavitelia blízki Trumpovi navštívili hlavné mesto Grónska Nuuk, kde aktívne mapovali postoje miestnych obyvateľov k možnému zbližovaniu so Spojenými štátmi.