Trump: Rokovania o clách nebudú, kým Európa nezačne Amerike platiť veľa peňazí

Spojené štáty nebudú rokovať s Európou o clách, pokiaľ „starý kontinent“ každoročne „nezaplatí Amerike veľa peňazí“.

Ako referuje web The Guardian, americký prezident Donald Trump to uviedol v komentároch pre novinárov na palube Air Force One.

Chce platby za súčasnosť i minulosť

„Spojené štáty nemôžu prísť o 1,9 bilióna dolárov v obchode. To nemôžeme dovoliť, najmä keď vynakladáme veľa peňazí na NATO a ochranu európskych krajín. Vojensky ich kryjeme a zároveň trpíme obchodnými stratami,“ povedal Trump.

Šéf Bieleho domu poznamenal, že Európa si chce sadnúť za rokovací stôl, ale podľa neho sa tak nestane, „kým nám nezačnú každý rok platiť veľa peňazí – najskôr za súčasnosť, ale aj za minulosť, pretože nám zobrali veľa nášho bohatstva, a to už nedovolíme“.

Európa sa k USA „správala veľmi zle“

Americký prezident opäť zopakoval naratív, že Európa sa k USA „správala veľmi zle“ a údajne „oklamala našich lídrov“. Trump sa tiež posťažoval, že Európania nekupujú autá a potraviny zo Spojených štátov.

„Berieme ich autá – Mercedes, Volkswagen, BMW, kupujeme milióny ich áut. A oni neberú žiadne naše autá. Nekupujú naše poľnohospodárske produkty. Nekupujú nič. Európa sa k nám správa veľmi zle,“ skonštatoval americký prezident.