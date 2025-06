Trump predstavil webovú stránku na predaj povolení na pobyt v USA za 5 miliónov dolárov

Americký prezident Donald Trump v stredu predstavil novú webovú stránku, na ktorej sa budú predávať povolenia na pobyt v USA za 5 miliónov dolárov. Dodal, že čakacia listina na takzvané „zlaté víza“ je oficiálne spustená na stránke TrumpCard.gov. Víza zatiaľ nie sú oficiálne k dispozícii.

„Tisíce ľudí volajú a pýtajú sa, ako sa môžu prihlásiť na túto krásnu cestu za získaním prístupu do Najskvelejšej krajiny a na najväčší trh na svete,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach.

Trump prvýkrát predstavil prototyp zlatej verzie zelenej karty v apríli na palube prezidentského lietadla Air Force One. Novinárom ukázal kartu so svojou podobizňou a nápisom The Trump Card (Trumpova karta).

Šéf Bieleho domu predtým povedal, že predaj zlatých kariet umožní v USA pobyt tvorcom pracovných miest a mohol by sa použiť na zníženie deficitu verejných financií. Vo februári americký líder uviedol, že jeho administratíva dúfa, že predá „možno milión“ týchto kariet a nevylúčil, že by ich mohli získať aj ruskí oligarchovia.