Trump predstavil plán protiraketovej obrany Zlatá kupola

Americký prezident Donald Trump predstavil plány na vybudovanie protiraketového obranného systému Zlatá kupola a uviedol, že by mal byť funkčný do konca jeho druhého funkčného obdobia. Systém by podľa neho mal stáť približne 175 miliárd dolárov.

„V kampani som americkému ľudu sľúbil, že postavím špičkový protiraketový obranný štít,“ povedal v utorok Trump v Bielom dome. „Dnes s potešením oznamujem, že sme oficiálne vybrali architektúru pre tento najmodernejší systém.“ „Po úplnom vybudovaní bude Zlatá kupola schopná zachytiť rakety, aj keď budú odpálené z opačných strán sveta, a dokonca aj keď budú odpálené z vesmíru,“ vyhlásil Trump.

Šéf Pentagonu Pete Hegseth povedal, že systém je zameraný na ochranu „vlasti pred strelami s plochou dráhou letu, balistickými strelami, hypersonickými strelami a dronmi.“