Trump označil Putina za šialenca

Ak by sa ruský vodca pokúsil ovládnuť celú Ukrajinu, viedlo by to k pádu Ruska, varoval americký prezident.

Tamara Ponomarova Redaktorka zahraničnej redakcie 1 min. čítania

Prezident Spojených štátov donald Trump. Foto: SITA/AP