Trump odmieta obnovenie obchodných rokovaní s Kanadou po spore o proticelnú reklamu

Americký prezident Donald Trump v piatok odmietol obnoviť obchodné rokovania s Kanadou, ktoré prerušil pred týždňom pre spor o proticelnú reklamnú kampaň.
„Mám ho naozaj rád,“ povedal prezident o kanadskom premiérovi Markovi Carneyovi novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One. „Ale to, čo urobili, bolo nesprávne.“
„Takže nie, rokovania sa neobnovia,“ konštatoval Trump, hoci podľa neho sa Carney ospravedlnil za reklamu, ktorú republikán označil za nepravdivú. Po náhlom ukončení obchodných rokovaní zvýšil šéf Bieleho domu clá na kanadské výrobky o desať percent.
Trump ukončil obchodné rokovania s Kanadou pre televíznu reklamu
Americký líder však zopakoval, že má s Carneyom dobré vzťahy a že spolu mali konštruktívny rozhovor počas samitu Ázijsko-pacifickej hospodárskej spolupráce v Južnej Kórei.