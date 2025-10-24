Trump ukončil obchodné rokovania s Kanadou pre televíznu reklamu

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok náhle ukončil obchodné rokovania s Kanadou a obvinil Ottawu z vytvorenia „falošnej“ reklamy, v ktorej býval amerického prezidenta Ronalda Reagana negatívne hovoril o clách.
Podľa Trumpa mala kampaň, ktorú pripravila kanadská provincia Ontário na vysielanie v amerických televíziách, „ovplyvniť rozhodnutie Najvyššieho súdu USA“ o jeho rozsiahlych globálnych clách. „Na základe ich nehorázneho správania sa VŠETKY OBCHODNÉ ROKOVANIA S KANADOU TÝMTO UKONČUJÚ,“ napísal americký líder na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Kanada sa chce pripojiť k obrannému plánu EÚ a znížiť závislosť od USA
Vláda Ontária použila „vybrané zvukové a obrazové záznamy“ z rozhlasového prejavu o obchode, ktorý Ronald Reagan predniesol v roku 1987, uviedla na mikroblogovacej sieti X Nadácia Ronalda Reagana. V reklame boli použité citáty z Reaganovho prejavu, v ktorom varoval pred niektorými dôsledkami, ktoré by mohli mať vysoké clá na zahraničný dovoz na americkú ekonomiku.
Kanadská vláda sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.