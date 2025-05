Trump by povolil hrať Rusom na MS vo futbale. Ani nevedel, že tam nebudú - VIDEO, FOTO

Americký prezident Donald Trump na zasadnutí pracovnej skupiny pre majstrovstvá sveta vo futbale 2026 naznačil, že by nechal Rusko hrať na nadchádzajúcom šampionáte.

A to pod jasnou podmienkou ukončenia vojny na Ukrajine. „To by mohla byť dobrá motivácia, však?“ pýtal sa Trump podľa webu sport.cz.

To, že si tam „zborná“ zrejme nezahrá mu prezradila novinárka. Prezident sa následne obrátil na prezidenta FIFA Gianniho Infantina a odvetil: „To som nevedel, je to pravda?“

„Áno, je to pravda,“ odpovedal Infantino. „Zatiaľ majú zákaz hrať, ale dúfame, že sa niečo stane a nastane mier, aby mohlo byť Rusko znovu prijaté,“ pokračoval.

Trump verí, že účasť Ruska na majstrovstvách sveta by mohlo ukončiť vojnu na Ukrajine. „Je to možné. Chceme, aby s tým prestali. Každý týždeň je zabitých päťtisíc ľudí – je to neuveriteľné.“

REPORTER: Russia has been banned from playing in the World Cup. What’s your position?

TRUMP: I didn’t know that. Is that right? pic.twitter.com/RnPyI7HMuG

— Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2025