Trnavská polícia hľadá svedkov smrteľnej dopravnej nehody pri Veľkom Mederi

Polícia vyzýva každého, kto disponuje relevantnými informáciami o stredajšej tragickej dopravnej nehode medzi Dolným Štálom a Veľkým Mederom v okrese Dunajská Streda, aby sa bezodkladne prihlásil na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Dunajskej Strede, Múzejná 6, alebo kontaktoval políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.
Expartnerka zápasníka Gábora Borárosa neprežila tragickú nehodu, Mercedes začal po náraze do stromu horieť - FOTO
Mladá vodička Mercedesu v stredu skoro ráno na ceste prvej triedy č. I/63 z doposiaľ nezistených príčin zišla z cesty a narazila do stromu. Následkom nárazu jej vozidlo začalo horieť. 31 ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde zraneniam podľahla. Ako sa následne ukázalo, išlo o Moniku Jákliovú, ktorá bola známa v prostredí fitness modelingu. Po nehode sa začali šíriť rôzne informácie o okolnostiach nehody.
Trnavská krajská polícia v tejto súvislosti pripomína, že zdieľanie akýchkoľvek, či už pravdivých alebo vymyslených informácií na sociálnych sieťach vyšetrovaniu žiadneho skutku nepomáha.