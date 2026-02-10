Trnava vzdá poctu trom výrazným osobnostiam, čestné občianstvo získali Heriban, Matúš a Kalapoš

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 25. apríla.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trnava, Mestská veža
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Trnava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Trnava

Čestným občianstvom mesta Trnavy in memoriam ocenili poslanci mestského zastupiteľstva herca a hudobníka Daniela Heribana a vysokoškolského pedagóga Jozefa Matúša. Čestné občianstvo za dlhoročnú prácu s mládežou získal aj pedagóg a dirigent Gabriel Kalapoš. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať 25. apríla.

Spojenie s rodným mestom

Daniel Heriban bol rodákom z Trnavy. Aj jeho divadelné a hudobné začiatky sú spojené s rodným mestom. Na ZUŠ Mikuláša Schneidra Trnavského študoval akordeón a prvé herecké skúsenosti získal v Trnavskom túlavom divadle pod vedením Jakuba Nvotu a Kamila Žišku.

Bol členom Slovenského komorného divadla Martin a Slovenského národného divadla, hral aj v niektorých menších divadlách, známym bol aj z televíznych obrazoviek a filmového plátna. Náhle zomrel vo veku 43 rokov v máji 2023.

Jozef Matúš bol tiež rodákom z Trnavy. Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda pôsobil od jej vzniku v roku 1997 najskôr ako externý, od roku 2000 ako interný pedagóg. Na Fakulte masmediálnej komunikácie bol vedúcim katedry marketingovej komunikácie, prodekanom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a od roku 2004 dekanom až do zvolenia za rektora v roku 2010.

Schopnosť motivovať a viesť

Docent Matúš bol v minulosti popredným funkcionárom futbalového klubu Spartak Trnava, s jeho pôsobením v ňom sú spojené tri majstrovské tituly Spartaka. Gabriel Kalapoš bol dlhoročným dirigentom zboru Cantica Nova, ktorý viedol viac štyri desaťročia, ale bol tiež zakladateľom a dirigentom aj ďalších zborov. Mal výnimočnú schopnosť motivovať a viesť mladých ľudí.

Pod jeho vedením zbor reprezentoval mesto Trnava a získal významné ocenenia doma i v zahraničí. Je dlhoročným riaditeľom ZUŠ Mikuláša Schneidra Trnavského v Trnave. Mestské zastupiteľstvo v Trnave dnes rozhodlo aj o udelení ďalších ocenení, akými sú Cena mesta Trnava alebo Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava ďalším osobnostiam a kolektívom.

Viac k osobe: Daniel HeribanGabriel KalapošJozef MatúšKamil Žiška
Firmy a inštitúcie: FC Spartak TrnavaSND Slovenské národné divadloUCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Okruhy tém: Mesto Trnava odovzdávanie cien
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk