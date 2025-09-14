Trnava sa chystá na Vianoce, obyvatelia môžu darovať strom, mesto zabezpečí jeho výrub aj prevoz

Mesto Trnava každý rok na Trojičné námestie inštaluje strom, ktorý bol na svojom pôvodnom mieste určený na výrub.
vianočné trhy
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Mesto Trnava hľadá strom, ktorý bude zdobiť Trojičné námestie pred vianočnými sviatkami. Malo by ísť podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej o súmerný ihličňan vysoký aspoň 18 metrov, ktorý chcú jeho majitelia na tieto účely z priestorových alebo iných dôvodov vyrúbať a darovať mestu.

Aké druhy stromov sú vhodné

Preferovanými druhmi sú smrek, jedľa a douglaska. Strom môže pochádzať od súkromných osôb, ale aj od inštitúcií. Ľudia, ktorí majú vhodný strom k dispozícii a chcú ho darovať, môžu kontaktovať mestský úrad.

Mesto Trnava každý rok na Trojičné námestie inštaluje strom, ktorý bol na svojom pôvodnom mieste určený na výrub. Korene mohutných drevín obvykle narúšajú inžinierske siete, základy domov alebo ich konáre zasahujú do elektrického vedenia.

Tradícia stromu na Trojičnom námestí

Trnava takýto strom vždy dostáva do daru, za to zabezpečí jeho bezplatný výrub a prevoz do centra Trnavy. Radnica má každý rok viacero ponúk na stromy, niektoré však musí odmietnuť, pretože rastú vo dvoroch na takých miestach, ktoré nie sú dostupné pre ťažkú techniku.

V ostatných rokoch vianočné stromy pre centrum Trnavy pochádzali takmer vždy z obcí v okrese Trnava. Výnimkou bol rok 2017, keď krásnu jedľu priviezli z Leopoldova v okrese Hlohovec. Po prvý raz sa vianočný stromček na centrálnom námestí v Trnave objavil v roku 1924, svoj post obsadzoval každoročne približne do roku 1971. Potom jeden zo symbolov Vianoc presťahovali na Hlavnú ulicu. Na svoje pôvodné miesto v srdci mesta sa znova vrátil približne po troch desaťročiach a odvtedy tu má stále miesto.

