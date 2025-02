Trnava bude od investorov chcieť, aby sa pri zmene územného plánu podieľali na vybavenosti územia

Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo metodiku tvorby a zmien územného plánu, ktorá podľa vedúceho právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igora Kršiaka stanovuje jasné a transparentné pravidlá pre všetkých záujemcov o rozvoj územia mesta.

Žiadatelia o zmenu územného plánu by sa mali spolupodieľať na verejnej vybavenosti územia mesta, na jeho rozvoji a udržateľnosti.

Vynútená investícia alebo kontribúcia

Mesto sa tak môže s budúcimi investormi dohodnúť na poskytnutí pozemku pre školu, škôlku, park alebo priamo na výstavbe škôlky či parku. Dohodnúť sa bude možné napríklad aj na poskytnutí časti postavených bytov alebo na finančnom príspevku na verejnú infraštruktúru. Podľa primátora Trnavy Petra Bročku to do určitej miery fungovalo aj doteraz, ale nie každá zmena územného plánu obsahovala aj nejakú formu vynútenej investície alebo kontribúcie.

Napríklad v prípade výstavby nového sídliska Prúdy investor postavil pokračovanie Spartakovskej ulice a okružnú križovatku, v tomto prípade išlo o dohodu. Teraz má radnica na takéto dohody pravidlá, ktoré schválili mestskí poslanci. „To, čo to prináša pre mesto aj pre žiadateľa o zmenu územného plánu, sú veľmi transparentné a jasné podmienky,“ povedal Bročka.

Trestný čin

Poslanec a advokát Marián Galbavý za dokument nehlasoval. Upozornil na to, že zákon hovorí, ktoré dane a poplatky môžu mestá a obce vyberať, žiadne plnenie v súvislosti so zmenou územného plánu v zákone nie je. Odporučil, aby mestá a obce cez svoje združenia lobovali za prijatie takého zákona, ktorý by umožnil vyžadovanie istého spolupodieľania sa od investorov.

Zamestnancom mestského úradu neodporučil postupovať podľa prijatej metodiky. Upozornil na prípad z obce Marianka, kde podmieňovanie schválenia zmeny územného plánu výstavbou detského ihriska viedlo k trestnému stíhaniu. Galbavý pripustil, že dokument si všimne prokurátor a navrhne jeho zrušenie.

Poslanec Matej Lančarič považuje dokument za protikorupčný, pretože na rozdiel od súčasného stavu zavádza rovnaké pravidlá pre všetkých. Aj keby sa investor nechcel žiadnym spôsobom podieľať na rozvoji územia, bude môcť požiadať o zmenu územného plánu a mestské zastupiteľstvo bude o jeho žiadosti rokovať.