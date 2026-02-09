Tri inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja vstúpia do cezhraničných projektov s Ukrajinou

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje vstúpiť do troch cezhraničných projektov v oblasti kultúry a cestovného ruchu v rámci medzinárodnej spolupráce programu Interreg NEXT. Projekty sa týkajú obnovy hradu v Starej Ľubovni, rozvoja Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a rekonštrukcie Krajskej galérie v Prešove. O zapojení krajských organizácií rozhodli prešovskí krajskí poslanci na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva.
Ako uviedla vedúca odboru európskych štrukturálnych a investičných fondov Úradu PSK Drahoslava Gmitrová, projekty spájajú starostlivosť o nehnuteľný majetok kraja s rozvojom kultúry, turizmu a cezhraničnej spolupráce s partnermi z Ukrajiny. Všetky tri projekty majú byť financované majú prevažne z prostriedkov Európskej únie, ktorá môže pokryť až 90 percent oprávnených výdavkov. „My máme päťpercentné spolufinancovanie a ukrajinská strana desaťpercentné,“ uviedla Gmitrová.
Monitoring svetelného znečistenia
V prípade Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni je cieľom projektu obnova a modernizácia viacerých častí areálu, ako aj nové formy prezentácie kultúrneho dedičstva. „Podporíme rekonštrukciu administratívnej budovy, sokoliarskeho dvora, ale plánované sú aj reštaurátorské práce v kaplnke, ktorá sa nachádza na hrade,“ priblížila Gmitrová. Predpokladaný rozpočet projektu je 620-tisíc eur.
Aktivita počíta aj s rozvojom cezhraničných kultúrnych aktivít s partnermi z Ukrajiny. „Aktivity z ukrajinskej strany musia byť zamerané aj na zdravotné benefity. Budú to špeciálne kultúrne aktivity, ktoré majú rehabilitačný charakter a umožňujú ľuďom tráviť čas v kultúrnom prostredí,“ dodala.
Druhý projekt pripravuje Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Zameraný je na monitoring svetelného znečistenia v Karpatoch a rozvoj astroturistiky v spolupráci s ukrajinským partnerom. „Chceme zabezpečiť kúpu špeciálneho teleskopu a spolu s partnerom na ukrajinskej strane realizovať monitoring a vyhodnocovanie svetelného znečistenia,“ uviedla Gmitrová s tým, že pôjde o technológiu, ktorá zatiaľ na Slovensku nemá obdobu. Celkový rozpočet projektu Vihorlatskej hvezdárne je predbežne stanovený na takmer 1,1 milióna eur, pričom presná suma za technické vybavenie bude známa až po finalizácii projektu.
Krajská galéria a Múzeum v Užhorode
Tretím zámerom je projekt Krajskej galérie v Prešove v spolupráci s Múzeom v Užhorode. „V rámci Krajskej galérie chceme zabezpečiť rekonštrukciu jedného z meštianskych domov a zároveň vybudovať cezhraničnú kultúrnu platformu s ukrajinským partnerom,“ uviedla Gmitrová. Súčasťou projektu má byť aj technické dovybavenie priestorov a realizácia kultúrnych a edukačných podujatí. Predpokladaný rozpočet projektu galérie je 750-tisíc eur, pričom spolufinancovanie zo strany PSK má predstavovať 37 500 eur.
Realizácia projektov je plánovaná po schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Prešovský samosprávny kraj zároveň počíta aj s krytím prípadných nepredvídaných výdavkov z vlastného rozpočtu do času refundácie zo strany EÚ.