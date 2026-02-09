V Trnave ocenili páry, ktoré žijú v manželstve dlhé desaťročia. Čo radia súčasným mladým párom?

V Trnave pri príležitosti Národného týždňa manželstva opäť oceňovali manželské páry, ktoré žijú v spoločnom zväzku dlhé desaťročia. Oceňovaniu na radnici dominovalo manželstvo Margity a Jozefa Gabrišovcov, ktorí sú jeden druhému oporou už 70 rokov. Za sedem rokov existencie podujatia ide podľa Michala Lipovského z Centra pomoci pre rodinu v Trnave o najdlhšie manželstvo, ktoré bolo na ocenenie nominované.
Ďalšie ocenenia si z rúk viceprimátorky Trnavy Evy Nemčovskej a riaditeľky Centra pomoci pre rodinu Kristíny Königovej prevzali Helena a Dušan Bittnerovci za 64 rokov manželstva a Daša a Eliáš Bludovičovci za 63 rokov v manželskom zväzku. Všetci potvrdili, že prežili spolu veľa pekného, ale aj to, že manželstvo nebolo vždy len „prechádzkou ružovou záhradou.“ Mladým párom radia trpezlivosť, toleranciu a rozprávať sa o problémoch, ktoré prídu skôr či neskôr v každom vzťahu.
Margitu si mladý stavbár Jozef Gabriš vyhliadol počas práce na Orave. Keď sa dali dokopy, pritiahol ju na „dolniaky“ a v Trnave žijú už celých sedem desaťročí. Aj Margita potvrdila, že okrem všetkého pekného boli aj náročné situácie. Manžel staval nielen atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, ale pracoval v celom Československu aj v zahraničí ,a tak ona bola na deti neraz sama. Dnes už 97 ročný Jozef ešte stále chodí na nákupy aj prechádzky, účasť na oceňovaní mu znemožnilo náhle ochorenie, pravdepodobne viróza.
„Tieto manželstvá by mali byť vzorom pre dnešné mladé páry, ktoré so vstupom do manželského zväzku váhajú. Je dôležité, aby dvaja, keď sa ľúbia, písali svoj životný príbeh spoločne,“ povedala viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. Zaujal ju odkaz od ocenených, aby sa mladí naučili odpúšťať a prekonávať ťažkosti spolu.
Témou tohtoročného Národného týždňa manželstva 2026 je heslo „TU a TERAZ“. Organizátori chcú poukázať na to, že pevné manželstvo nie je o dokonalých fotografiách, ale o každodennej realite, vzájomnej opore v chaose života a vedomom rozhodnutí vytrvať. „V dnešnej dobe sú stabilné partnerstvá vzácnosťou. Príbehy týchto ľudí nám dávajú nádej, že žiť v milujúcom manželstve je možné aj po viac ako polstoročí,“ povedal Michal Lipovský, organizátor podujatia z Centra pomoci pre rodinu v Trnave.