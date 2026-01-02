Hlavný londýnsky index FTSE 100 prelomil v prvý obchodný deň v novom roku rekordný 10-tisícový míľnik

Počas prvého obchodného dňa roka 2026 európske akciové trhy v piatok rástli, pričom londýnsky index FTSE 100 po prvý raz prekročil hranicu 10‑tisíc bodov. Po rekordnom roku 2025, ktorý priniesol dvojciferné zisky, pokračovala londýnska burza v pozitívnom trende aj na začiatku nového roka.
Historický rekord
Hlavný britský index, v ktorom figurujú spoločnosti ako BP, Vodafone či HSBC, pridal viac než jedno percento a krátko po otvorení obchodovania vystúpil na historické maximum 10 046,25 bodu. Neskôr časť ziskov zmazal, ale stále sa drží približne 0,5 percenta nad stredajším záverom obchodovania.
„FTSE 100 dosiahol 10‑tisícový míľnik hneď po mimoriadne úspešnom roku pre britské akcie,“ povedal Dan Coatsworth zo skupiny AJ Bell. Index v roku 2025 vzrástol o viac než 21 percent, čo je najviac za 16 rokov.
Dolár na začiatku roka posilnil
Paríž a Frankfurt nad Mohanom v piatok dopoludnia mierne posilnili, zatiaľ čo Hongkong uzavrel so ziskom 2,8 percenta. Za celý rok 2025 si Hongkong pripísal 28 percent, Tokio 26 percent a Soul až 75 percent.
Drahé kovy v utorok ďalej strácali, akcie v pokojnom období pred záverom roka kolíšu
Na Wall Street pridal index S&P 500 16,4 percenta a technologický Nasdaq 20,4 percenta, pričom dolár oslabil v dôsledku amerických znížení úrokových sadzieb a colnej politiky Trumpovej administratívy. Na začiatku roka 2026 však dolár opäť posilnil voči euru, japonskému jenu aj britskej libre.
Po takmer 20-percentnej strate za rok 2025 ceny ropy mierne klesli aj v prvý obchodovací deň nového roka; referenčná severomorská ropa Brent oslabila o 0,2 percenta na 60,76 USD za barel.
„Trhy v USA počítajú s tým, že ekonomický rast v roku 2026 zrýchli, inflácia bude ďalej klesať a úrokové sadzby sa budú ďalej znižovať,“ uviedol Kyle Rodda z maklérskej spoločnosti Capital.com.