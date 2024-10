Trh práce zaplavili absolventi, nezamestnanosť v septembri aj napriek tomu mierne klesla

Nezamestnanosť v septembri tohto roka mierne klesla napriek príchodu absolventov stredných škôl na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol 3,83 percenta.

Medzimesačne klesol o 0,04 percentuálneho bodu, medziročne sa znížil o 0,15 percentuálneho bodu. Ako ďalej informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pokles zaznamenalo vo všetkých krajoch.

Najvýraznejšie sa znížil v Bratislavskom kraji

Najvýraznejšie, až o deväť stotín percentuálneho bodu, sa znížil v Bratislavskom kraji, najmiernejšie, o jednu stotinu percentuálneho bodu klesol v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Počet uchádzačov o zamestnanie sa znížil takmer vo všetkých vekových kategóriách. Nezamestnaných vo veku nad 50 rokov bolo dokonca najmenej od roku 1999, konkrétne 45 815. Jediná veková kategória, v ktorej bol zaznamenaný nárast počtu uchádzačov o zamestnanie, boli mladí ľudia vo veku do 24 rokov.

„V radoch uchádzačov o zamestnanie pribudlo v septembri 4 464 absolventov stredných škôl a vo veľkej väčšine ide o tohtoročných absolventov. Sme pripravení pomôcť im pri výbere povolania a zorientovaní sa na trhu práce a finančne im asistovať pri získavaní zamestnania, ďalšom dopĺňaní vzdelania, či rozbiehaní vlastného podnikania,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Pre absolventov je pripravená aj nefinančná podpora

Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy dodal, že pre absolventov je pripravená aj nefinančná podpora.

„V prvom rade je to ponuka 45-tisíc voľných pracovných miest vhodných pre absolventov škôl od zamestnávateľov z celej krajiny. Okrem toho máme pre absolventov aj národný projekt Poradenstvom k zamestnaniu, v rámci ktorého si za odbornej asistencie vytvoria individuálny plán pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,“ priblížil.

V septembri bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie celkovo 10 723 absolventov stredných a vysokých škôl, teda osôb, ktoré ukončili vzdelanie v posledných dvoch rokoch. Z toho bolo 8 088 absolventov stredných škôl a 2 635 absolventov vysokých škôl. Najviac absolventov stredných škôl evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, najmenej, a to 64 absolventov stredných škôl, evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov.

September bol podľa Inštitútu sociálnej politiky z pohľadu nezamestnanosti úspešný, keďže napriek nástupu absolventov stredných škôl na trh práce celkový počet ľudí bez práce klesol. Pozitívne vníma aj znižovanie počtu uchádzačov o zamestnanie v kategórii nad 50 rokov.

Čerství absolventi nepociťujú výrazný benefit zo súčasnej situácie

„Nízka miera nezamestnanosti odzrkadľuje širší európsky trend rastúceho dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile. Zamestnávatelia majú záujem o skúsených pracovníkov, čo vedie k zvýšenej zamestnanosti medzi staršími kohortami,“ povedal analytik inštitútu Matěj Bělín.

Naopak, čerství absolventi, ktorí majú menej pracovných skúseností, zatiaľ podľa neho nepociťujú taký výrazný benefit zo súčasnej situácie.

„Na základe vývoja z predchádzajúcich rokov ale očakávame, že aj absolventi si zamestnanie čoskoro nájdu. Do konca roka by počet nezamestnaných absolventov stredných škôl mohol klesnúť o 20 percent,“ doplnil Bělín. Do konca roka očakáva ustálenie nezamestnanosti pričom v januári sa môže objaviť výraznejší prítok nových uchádzačov o zamestnanie, ktorých pracovné zmluvy boli uzavreté do konca kalendárneho roka.