Tretina poslancov vládnej koalície pije, v rokovacej sále je podľa Matoviča „smrad ako v liehovare“ – VIDEO

Hnutie Slovensko chce „klepnúť po prstoch“ politikom v Národnej rade, ktorí pijú počas práce alkohol. Predseda hnutia Igor Matovič tvrdí, že poslanecké kluby Smeru, Hlasu a SNS majú vo svojich radoch približne tretinu alkoholikov.

„Nevykazujú len známky požitia alkoholu, ale evidentne majú radi aj kokaín alebo podobné drogy. Je to viac-menej verejné tajomstvo. Títo ľudia o nás rozhodujú,“ poukázal vo štvrtok na tlačovej besede, pričom pustil aj video, na ktorom je premiér Robert Fico (Smer-SD), podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Pripomenul, že Andrej Danko v rokovacom poriadku zakázal vnášať do rokovacej sály Horalky, alkoholu sa však zákaz netýka. „Bez problémov si tam môžete vniesť debnu alkoholu a slopať priamo tam. Nikto vám nemôže nič povedať, lebo neporušujete rokovací poriadok. Myslíme si, že je na čase, aby sme klepli po prstoch ožranom v politike,“ hovorí Matovič.

Jeho hnutie predkladá návrh zákona, ktorý oprávňuje predsedajúceho schôdze Národnej rady alebo poslanecký klub, aby navrhol konkrétneho poslanca či ministra v rokovacej sále, ktorý javí známky požitia alkoholu alebo drog, aby sa podrobil dychovej skúške alebo testu na drogy. Túto skúšku by podľa Matoviča vykonávali policajti, ktorí sú k dispozícii pri rokovacej sále. Podľa Matoviča bol napríklad aj v stredu v rokovacej sále parlamentu „smrad ako v liehovare„.

Poslanec Michal Šipoš zdôraznil, že poslanci by mali byť svojím správaním príkladom. A to nielen nepitím alkoholu v práci, ale aj pri uťahovaní opaskov. Poukázal na to, že ľuďom naordinovali konsolidáciu a šetrenie, ale na druhej strane sami sebe zvýšili platy o 5 000 eur mesačne. „Prví by mali ísť fúkať a ukázať Slovensku, že sú triezvi a pri dôležitých zákonoch rozhodujú pri zdravom rozume,“ myslí si.