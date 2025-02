Hermosová bola údajne pod tlakom, aby stiahla obvinenia na Rubialesa - FOTO, VIDEO

Španielska futbalová reprezentantka Jennifer Hermosová údajne čelí externým tlakom, aby stiahla žalobu voči niekdajšiemu prezidentovi Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) Luisom Rubialesom.

Brat futbalistky Rafael Hermoso tvrdí, že jeho sestra dostala hrozbu, aby bagatelizovala celý incident s nevyžiadaným bozkom na ústa po finále majstrovstiev sveta z leta 2023, inak môže očakávať „dôsledky“.

Pobúrenie a rezignácia

Spomenuté konanie Rubialesa vyvolalo celosvetové pobúrenie. Celé to viedlo až k jeho vynútenej rezignácii. A z Hermosovej sa stala ikona boja proti machistickej kultúre a sexizmu v športe.

Rafael Hermoso pred súdom uviedol, že bývalý tréner ženskej reprezentácie Jorge Vilda ho počas letu z Austrálie späť do Španielska požiadal, aby presvedčil sestru, nech nahrá video s Rubialesom, ktoré by ukázalo, že ju bozk neobťažoval.

Presviedčali aj brata

„Povedal mi, že moja sestra je v určitom veku, že už má kariéru a ak bude spolupracovať, veci pôjdu dobre. Ale ak nebude spolupracovať, tak nie je jasné, čo sa stane,“ vypovedal v Madride.

„Posledná vec, ktorú mi pán Vilda povedal, bola, že by sme mali mať na pamäti profesionálne a osobné dôsledky, ktoré by to všetko mohlo mať pre moju sestru,“ dodal.

Prokuratúra žiada pre Rubialesa väzenie na dva a pol roka – rok za sexuálny útok pre nútený bozk a ďalších 18 mesiacov za údajný nátlak na Hermosovú, aby incident zľahčovala.

Nevinná pusa?

Štyridsaťsedemročný Rubiales označil bozk za nevinnú ‚pusu medzi oslavujúcimi priateľmi‘ a poprel akýkoľvek nátlak. Vypovedať by mal 12. februára.

Vilda a ďalší dvaja bývalí funkcionári RFEF Ruben Rivera a Albert Luque stoja pred súdom spolu s Rubialesom. Sú obvinení z pokusu o nátlak na Hermosovú, pričom prokurátora žiada 18 mesiacov za mrežami pre každého z nich.

Spoluhráčka to objasnila

Vypovedala už spoluhráčka Misa Rodríguez a uviedla, že útočníčka bola „pod veľkým tlakom“ a „začala plakať“ krátko po tom, čo s ňou Rubiales hovoril na palube lietadla.

„V žiadnom momente nám nepovedala, že bozk bol dobrovoľný,“ povedala brankárka.