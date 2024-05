Tréner Xavi Hernández poprel špekulácie médií. Šíria sa správy o jeho prepustení z FC Barcelona

Xavi Hernández poprel množstvo správ v španielskych médiách, že vedenie FC Barcelona zvažuje jeho prepustenie. Xaviho údajný koniec pri kormidle katalánskeho veľkoklubu má byť následok jeho kritiky zlej finančnej politiky klubu, ktorá mu má brániť v rovnocennom súperení s Realom Madrid.

„Klub mi odkázal, že by som mal zostať pokojný a pokračovať v práci s rovnakou motiváciou a nasadením. Nič sa nezmenilo,“ povedal Xavi pre španielske médiá.

Špekulácie v španielskej športovej tlači

Takmer všetky otázky, ktorým čelil, sa týkali špekulácií v španielskej športovej tlači, že prezident klubu Joan Laporta bol naštvaný na Xaviho za to, že začiatkom tohto týždňa povedal, že „situácia je po ekonomickej stránke náročná na to, aby sme mohli konkurovať našim top rivalom, či už je to Real Madrid alebo tímy v Európe.“

Správy z médií uviedli, že Laporta toto leto zvažuje náhradu za Xaviho. Tréner však trvá na tom, že nič také od klubu nepočul.

Nepríjemná situácia pre trénera

„Neviem a je mi jedno, odkiaľ tie informácie pochádzajú. Mám podporu prezidenta a tiež nášho športového riaditeľa Deca,“ povedal bývalý úspešný stredopoliar FC Barcelona. Laporta sa k týmto šumom vôbec nevyjadril.

Aj keď si Barcelona ponechá Xaviho, stále je to nepríjemná situácia pre trénera, ktorý len tri týždne predtým zmenil predchádzajúce rozhodnutie z januára opustiť klub toto leto. V apríli Xavi povedal, že zmenil názor, keď mu jeho hráči ukázali, že veria v potenciál tímu a zlepšili svoje výkony.

Záťaž vo výške viac ako 1,3 miliardy

Keď sa Laporta v roku 2021 vrátil do vedenia Kataláncov, zdedil dlhovú záťaž vo výške viac ako 1,3 miliardy eur. O niekoľko mesiacov neskôr funkcionári priviedli do klubu Xaviho, ktorý vtedy trénoval v Katare. Xavi dostal za úlohu začať prestavbu mužstva z Camp Nou po skončení éry argentínskeho kúzelníka Lionela Messiho.

FC Barcelona získal pred rokom španielsky titul, ale túto sezónu určite dohrá bez víťaznej trofeje. Dve kolá pred koncom La Ligy je v tabuľke druhý o 4 body pred Gironou. Na čele je už istý majster Real Madrid.