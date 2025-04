Tréner Košíc Ceman: Siedmy zápas je to, čo chcete na začiatku sezóny - VIDEO

Hokejová extraliga na Slovensku sa dočká najpôsobivejšieho vyvrcholenia. O víťazovi ročníka 2024/2025 rozhodne až siedmy duel finále play-off v štýle kto z koho v utorok v Košiciach.

Predĺženie sezóny do posledného možného okamihu si vybojovali hráči HK Nitra víťazstvom nad HC Košice 3:1 (1:0,0:0, 2:1). Séria je vyrovnaná 3:3 a v utorok sa hrá od 18.00 h.

Rýchly gól

Nitra vynaložila obrovské úsilie, aby získala v zápase číslo 6 na domácom ľade potrebný náskok. Veľkú útočnú aktivitu však modro-bieli pretavili iba do jedného gólu z hokejky Josha Passolta ešte z úvodu zápasu po chybnej rozohrávke Šimona Petráša.

Góly až v presilovkách

Na druhý gól čakal vypredaný nitriansky zimný štadión až do 54. min, keď v oresilovej hre vyrovnal Danick Martel. Krosček Róberta Bača do krku Tomáša Mikúša rozhodcovia ocenili 5-minútovým trestom, ale niečo podobné sa neskôr udialo aj na druhej strane.

Eduard Šedivý sekol Tomáša Pobežala medzi nohy a tiež dostal trest do konca zápasu. Po pár sekundách využil jeho skrat Jaedon Deschenau, ktorý dostal za Janusa vyrazenú strelu Passolta. Výhru Nitry a siedmy zápas v Košiciach ešte potvrdil gólom do prázdnej bránky Filip Bajtek.

Hokej im to vrátil

„Výborný zápas vo výbornej atmosfére. Dobre, že sme dali prvý gól, ale škoda, že sme neodskočili na dva góly. V tretej tretine sme išli do päťminútovej oslabovky, ktorú súper využil. Potom sme však rovnakú presilovku dostali my, hokej nám to za náš dnešný výkon vrátil. Využili sme ju a potvrdili víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Od prvého do posledného hráča som cítil enormnú snahu, že nikto ešte nechce ukončiť sezónu,“ povedal tréner Nitry Andrej Kmeč do mikrofónu JOJ Šport.

Strata koncentrácie

Tréner Košíc Dan Ceman v televíznej reakcii pochválil svojich zverencov za prvú tretinu s výnimkou inkasovaného gólu z druhej minúty. „Bola tam strata puku na začiatku, ale inak sa mi páčila naša prvá tretina. V hre piatich proti piatim sme súpera prestrieľali. V druhej tretine sme však stratili koncentráciu. Začali sme vyhadzovať puky a zle vyhodnocovať situácie. Boli sme v strese, súper prevzal réžiu zápasu.“

Bez vyzvania Ceman začal rozprávať aj o treste svojho hráča na 5 minút plus do konca zápasu, keď jeho zverenci inkasovali dva góly a Nitra rozhodla o svojom víťazstve.

Už sú zvyknutí…

„Už sme na to zvyknutí, že sa dejú takéto ´crazy calls´ po náhodných situáciách na ľade. Aj v minulom zápase sa to stalo a náš hráč bol suspendovaný. Deje sa to proti nám všetkým v play-off. Našťastie, nevidel som to, lebo nám nefungoval tablet… Ideme do zápasu sedem a to je presne to, čo chcete zažiť, keď rozbiehate sezónu. Ideme bojovať. Na zápas o všetko treba byť dobre pripravený.“

Brankár Nitry Libor Kašík predviedol 35 zákrokov a len raz vyťahoval puk z bránky po strele košického hráča.

„S veľkou úctou a pokorou som vďačný spoluhráčom, ktorí odviedli parádny výkon. Som veľmi rád, že ideme ďalej. Nerád hovorím o tom, že kto dá prvý gól, zvíťazí. Dnes to tak bolo. Dalo nám to veľa pohody a som za to vďačný. Moja úloha je pomáhať tímu a budem pripravený na siedmy zápas najlepšie, ako budem vedieť,“ povedal Kašík pre JOJ Šport.