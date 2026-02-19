Tréner FC Sevilla dostal dištanc na sedem zápasov, dôvodom je konflikt s rozhodcom

Tréner futbalistov FC Sevilla Matias Almeyda dostal dištanc na sedem zápasov po červenej karte, ktorú obdržal počas uplynulého víkendu v zápase La Ligy proti Alavésu.
FC Sevilla uspel s odvolaním a RFEF mu zmiernil trest. Ani to však Andalúzanom nestačí
Päťdesiatdvaročný argentínsky kouč bol vylúčený za protesty, po ktorých sa rozčúlene vybral na trávnik Štadióna Ramóna Sancheza Pizjuána a viac ako minútu ostro diskutoval s arbitrom.
Disciplinárny výbor Španielskej futbalovej federácie (RFEF) v stanovisku uviedol, že Almeyda dostal dvojzápasový dištanc za protesty, jedno stretnutie za to, že po vylúčení neopustil ihrisko, tri zápasy za „pohŕdanie“ voči rozhodcom a jeden zápas za nešportové správanie.
Barcelona v troskách po debakli v Seville. Hancko opäť dostal šancu od Simeoneho - VIDEO
FC Sevilla momentálne figuruje na 13. mieste tabuľky La Ligy, nachádza sa iba o dva body nad pásmom zostupu. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte 14 zápasov, kouč Almeyda tak vynechá rovnú polovicu programu.