Tréner FC Sevilla dostal dištanc na sedem zápasov, dôvodom je konflikt s rozhodcom

Matias Almeyda pre disciplinárne opatrenia vynechá polovicu zostávajúceho programu La Ligy v tejto sezóne.
Matias Almeyda
Tréner Matias Almeyda z FC Sevilla na lavičke počas duelu La Ligy 2025/2026 proti FC Barcelona. Foto: SITA/AP
Tréner futbalistov FC Sevilla Matias Almeyda dostal dištanc na sedem zápasov po červenej karte, ktorú obdržal počas uplynulého víkendu v zápase La Ligy proti Alavésu.

Päťdesiatdvaročný argentínsky kouč bol vylúčený za protesty, po ktorých sa rozčúlene vybral na trávnik Štadióna Ramóna Sancheza Pizjuána a viac ako minútu ostro diskutoval s arbitrom.

Disciplinárny výbor Španielskej futbalovej federácie (RFEF) v stanovisku uviedol, že Almeyda dostal dvojzápasový dištanc za protesty, jedno stretnutie za to, že po vylúčení neopustil ihrisko, tri zápasy za „pohŕdanie“ voči rozhodcom a jeden zápas za nešportové správanie.

FC Sevilla momentálne figuruje na 13. mieste tabuľky La Ligy, nachádza sa iba o dva body nad pásmom zostupu. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte 14 zápasov, kouč Almeyda tak vynechá rovnú polovicu programu.

